台灣教育部：協助71名中大台生今晚返台　已有41人自行購票返抵

自6月反修訂《逃犯條例》起，至今不斷觸發警民衝突，警方和示威者武力升級，衝突同時蔓延至中學及大專院校。有就讀中文大學一年級的台灣學生向《香港01》透露，中大台灣學生會已聯絡航空公司，預備機位予台灣學生，今日（13日）晚上返回台灣。 而台灣教育部則證實，目前中文大學已經有41位學生自行購票返抵台灣，另有71位（原登記81位，確認登機71位）學生由教育部駐港人員協調中華航空公司今晚載運返台，並安排專車前往中大將學生安全送至機場搭機。教育部表示，這71名台生會在14日凌晨零點20分抵達桃園機場，教育部會去接機。

警方和示威者武力升級，衝突同時蔓延至中學及大專院校，中大校內煙霧瀰漫。（香港01）

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據早前報道，有就讀中文大學一年級的台灣學生向《香港01》透露，中大台灣學生會表示已聯絡航空公司，為在中大就讀的台灣學生提供共150個機位，讓有需要的台灣學生今日乘機返回台灣。他指過去兩日，中大成為衝突地點，更有警察向校園發射催淚彈等武器，令一眾台灣學生及其家人擔心在港的安危。他續稱有在中大就讀的台灣本科生朋友曾向他透露，正考慮會否返回台灣讀大學。

據台灣教育部統計，在香港的台灣學生共1021人，香港中文大學的台生約303人。昨天中大爆發激烈衝突，駐港教育人員今天上午緊急聯繫，協調華航班機今晚載運71位香港中大台生回台，此外還有41名台生則自行購票返台。

教育部表示，在港台生都會透過台灣學生會等組織聯繫，多數已通報平安，也有人要求返台。教育部會持續關注其他學校狀況，並提供必要協助。

理大已有40名台生自行返台

台灣陸委會發言人邱垂正表示，駐港辦事處和城市大學、理工大學和科技大學等校的台灣學生會都保持聯繫，而此前理工大學已有40名台生自行返台。

（綜合報道）