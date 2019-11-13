中大台灣學生會備150機位供台生返台　有台生考慮棄港回台讀書

自6月反修訂《逃犯條例》起，至今不斷觸發警民衝突，警方和示威者武力升級，衝突同時蔓延至中學及大專院校。有就讀中文大學一年級的台灣學生向《香港01》透露，中大台灣學生會已聯絡中華航空和國泰航空，共預備150個機位予台灣學生，今晚返回台灣；該學生稱有朋友因近日衝突，考慮會否回台灣讀書。

警方昨天於中大二號橋位置與學生爆發激烈衝突，多人受傷。（余俊亮攝）

有就讀中文大學一年級的台灣學生向《香港01》透露，中大台灣學生會表示已聯絡中華航空和國泰航空，並為在中大就讀的台灣學生提供共150個機位，讓有需要的台灣學生今日乘機返回台灣。

該學生表示，他為其中一名乘機返台的學生，惟至今仍未得悉航班詳情，亦未取得機票，續言「因為太突然，所以只拿了幾件衣服就回去」。而他透露現在仍在中大校園內，希望能夠順利去機場。

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就香港近月衝突不絕，該學生表示過去的反修例運動，衝突地點主要在港島區，最近的衝突地點亦是沙田區，與中大校園有距離，所以認為留在中大校園仍然安全。

但他指過去兩日，中大成為衝突地點，更有警察向校園發射催淚彈等武器，令一眾台灣學生及其家人擔心在港的安危。他續稱有在中大就讀的台灣本科生朋友曾向他透露，正考慮會否返回台灣讀大學。

調停未有結果，警方再發射催淚彈，段崇智掩鼻撤離。（曾梓洋攝）

該學生亦認為過去反修例運動，中大對學生的支援「不太完整」，直至周一（11日）和昨日（12日），校長段崇智才先後發出聲明和現身，直言「有點慢一步」。