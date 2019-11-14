【觀察】蔣萬安發文「撐香港學生」的選舉視角

蔣介石的曾孫、國民黨籍的台灣立委蔣萬安今天（14日）凌晨在facebook貼文向「捍衛自由與民主」的香港學生及年輕人「致敬」，同時言明「一國兩制」在台灣沒有存在空間，並要求台灣政府維護在港台生、台人安全，「必要時提供香港民眾人道救援」。

蔣萬安的貼文隨即在網絡上引爆，不到一天時間就吸引逾2.5萬人點贊，近萬則留言，近2,000次轉貼分享，連香港眾志秘書長黃之鋒也留言表示感謝。

蔣萬安貼文指出「香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意。」（截圖）

蔣萬安貼文「撐港」的時機點，正值香港「反修例」運動發起「三罷」，衝突從街頭轉進大學校園且流血事件頻傳的敏感時刻，同時也是國民黨內青壯派要求國民黨主席吳敦義修改被稱之為「老人名單」的「不分區立委推薦名單」之後的隔天凌晨，不意外的，在蔣萬安貼文下的留言，除了肯定、感謝之外，還有許多「建議」與「希望」，如建議蔣萬安退出國民黨、希望被國民黨推薦的不分區立委人選也能夠聲援香港的學生與年輕人，黃之鋒就是其中一個。

不懷疑蔣萬安「撐港」貼文有其真心實意，不過，這篇貼文的時機、效果及後續迴響，權謀一點的說，對於正爭取立委連任的蔣萬安選情來說，產生不少加分效果。

「刺客」吳怡農讓蔣萬安的連任立委之路沒有預期中平順。（洪嘉徽／多維新聞）

對許多人來說，蔣萬安有好的家世，美國賓州大學法學博士、硅谷執業律師學經歷，帥氣的外型、合宜的談吐，加上2016年擔任台灣立委以來的問政表現有目共睹，2020年連任立委真如探囊取物般的容易，並不如可能將直攻2022年台北市長選舉，除了泛藍群眾的支持，年輕族群對他堅持「進步價值」的肯定，也是他選情的重要支撐。

不過，蔣萬安的連任之旅卻未如想象中平順，原因有二，第一是民進黨徵召的「刺客」吳怡農與蔣萬安同構型極高，吳怡農為美國耶魯大學經濟系畢業、曾在美國高盛集團負責亞太地區投資業務，甚至自美返台後履行兵役義務，成為台軍特戰部隊的一員，而他的伯父就是民進黨新潮系大老吳乃仁，父親則是台灣中研院研究員吳乃德，簡言之，吳怡農確實是蔣萬安不能忽視的對手。

其二，就是被稱為「老人名單」的國民黨不分區立委名單，使得年輕族群更有理由「討厭國民黨」，對蔣萬安原本已不平順的連任更如同雪上加霜。

純粹以「選舉技術」來看，蔣萬安深夜的「撐港」貼文，完美的解決了上述兩個連任路上的大石頭。國民黨的不分區名單首位、台灣中央警官大學前教授葉毓蘭，曾基於「警察一家」的精神力挺香港警隊恢復香港秩序的努力，並曾「口誤」稱在街頭騷亂的「武鬥派」為「暴民」，蔣萬安向香港年輕人、學生致敬，立馬收到切割「老人名單」的效果。

再者，蔣萬安呼籲台灣政府「必要時提供香港民眾人道援助」，則是直指吳怡農的軟肋。眾所皆知，黃之鋒9月初訪台的主要要求就是要求蔡政府修訂《難民法》，所求的就是「必要時提供香港民眾人首援助」，蔡英文卻給了「協助但不介入」、「現有法令已經足夠」的軟釘子。

或許，蔣萬安並沒有做如是想，而是心心念念關心香港動態及學生、年輕人的安危，但不管如何，他的「撐香港」貼文，從選舉視角來看，確實對他的選情有所幫助。