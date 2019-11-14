【11.14】韓國瑜談香港問題　提「反港獨、雙普選」建言

香港反修例引發的衝突愈演愈烈，在台灣，國民黨提名總統參選人韓國瑜今天（14日）提出「反港獨、雙普選」6字建言，認為應透過《基本法》反對香港獨立，讓北京放心；同時開放雙普選，讓港人直選特首、議員，香港問題會迅速降溫。 韓國瑜又再次呼籲港府「傾聽人民聲音，透過對話讓局勢趕快穩定」。

韓國瑜下午在記者會上，被港媒問到對《難民法》的態度，若有大量政治難民會不會收留？韓國瑜未予直接回應，但表示，對香港反修例事件造成許多人傷害表達非常不捨，期待北京政府、香港政府傾聽民意，期待香港能早日恢復穩定和往日榮景。

他又表示，香港局勢持續惡化，經濟衰退不但是700萬港民的損失，對北京來說，更是對一國兩制的嚴厲挑戰。韓國瑜認為，香港問題核心在於市民對政府領導打了問號，因此他提出「反港獨、雙普選」六字建言，希望港府承諾港人「自己決定自己的民主自由」，他相信可以得到香港市民接受。

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籲港府與人民真誠對話

韓國瑜晚間又在Facebook發文，題為「解決香港情勢，我挺港人全面民主普選」，指他再次表達對香港情勢的高度憂慮，並指港警進入校園「完全無法接受，校園是不可侵犯的」。

韓國瑜說，他一再強調暴力無助於解決爭議，唯有對話才是方法。「香港如同一張有四隻腳的桌子支撐，這四隻腳就是：廉能、法治、效率、自由化，如今卻面臨法治跛腳，讓桌子失去平衡面臨倒塌。」

他又指，台灣民主要影響香港，就要對民主表態。要解決香港問題，就要貫徹民主普選，也就是雙普選的精神，香港人民有權利直接選出自己的特首和議員。

韓國瑜對中大衝突事件中的傷者表達關心，並呼籲香港政府與人民回歸理性討論，真誠對話，尋求民主自由的共識。也希望香港政府在提出維持秩序的方案時，可以持續和抗議民眾溝通互動，同時正視香港人民的言論與集會自由權益。

（韓國瑜Facebook、聯合報）