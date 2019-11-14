【11.14】台五間大學歡迎在港台生就學　港生亦可轉讀台大、清華

香港反修例引發的示威活動蔓延至大學校園，尤其在香港中文大學，警方與學生連日發生激烈衝突，以致不少在香港讀書的台灣學生，都選擇暫時返回台灣。 繼台灣交通大學昨晚率先發布聲明，歡迎在港台生於此期間至交大就讀後，清華大學、台灣大學、東華大學及成功大學今日亦陸續跟進，將提供返台學生就學。其中，清大、台大和成大表態願意接收非台籍學生。

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據稍早前報道，台灣大學今天（14日）中午宣布，歡迎在港台生和其他國籍學生以專案訪問形式到該校就讀。台大校方向《香港01》記者表示，就訪問生而言，「其他國籍學生」亦包括陸港澳學生在內，只要現時有在港就讀大學的學籍即可。

而位於新竹的清華大學則表示，清大接受在港就讀的台生、香港籍和外籍學生轉學，由於這學期已進行到一半，歡迎港生這學期先旁聽、隨班附讀，或使用清華大學的電腦設備連線回原校遠距教學（例如香港科技大學即提供返台學生遠距教學），待下學期開始，歡迎學生透過轉學或修學分的方式繼續在清華學習。

清大還表示，考量來台就讀的學生無法立即找到棲身之處，清大盤點宿舍床位，目前有100床可供這波專案學生使用。

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東華大學：對在港台生免學雜費

東華大學則表示，歡迎在港台生到東華免費試讀，相關學雜費與住宿費全免，只要檢附原在港就讀大學就學證明文件就可申請試讀，校方也將向教育部申請「轉學方案」，最快下學期實施。

位於台南的成功大學則表示，成大歡迎目前在香港各大學就讀的台生與其他國籍學生來校就讀，並以專案方式提供協助。具體相關作法目標朝向讓學生可銜接學業，未來若能返港就讀，在台所學習的學分仍可被香港學校承認。

（綜合報道）