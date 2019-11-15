【2020大選】民眾黨不分區延期公布　柯文哲：黨內程序需要走完

台灣主要各黨近期皆陷入立法院不分區提名的困境，既要平衡黨內勢力、又要兼顧外界觀感，而新興的台灣民眾黨也未能倖免於紛爭，11月14日晚間，民眾黨突然通知媒體，取消原定11月15日公布不分區名單的記者會，引起諸多揣測。

對此，民眾黨主席柯文哲僅淡淡表示，「沒有延期」、 「還是要照程序，中央委員會要開會、大家要簽字，這樣比較符合政治程序」。

柯文哲否認不分區名單延期公布是「延期」，稱黨內程序需要走完。（台北市政府提供）

柯文哲不諱言黨內有不滿聲音，表示「這世界上每天都有不滿的聲音，就是這樣，你聽聽，能處理就處理」。至於柯文哲力挺名列第一的賴香伶，柯文哲則說「我是沒有聽到（黨內對賴不滿）」，他對賴香伶力挺的態度「到現在沒有變」，也強調「反正世界上甚麼聲音都有，他們說好，最後還是開中央委員會，大家都出席、名單公布、大家簽字認賬，好，結束」。

而民眾黨先前轟轟烈烈舉辦的「海選」，傳出有人不在安全名單，柯文哲則反問，「只要他沒有在安全名單裏面他就質疑，這是哪一門子的話？」間接證實「海選」結果出線者，並不是安全名單的保證。

此外，與柯文哲交好、數度密會的台灣金融大集團新光吳家的千金、新光人壽副總經理吳欣盈，也確定接受民眾黨邀請，成為不分區名單一員，對此柯文哲回應「反正公布以後就知道了，緊張什麼」，至於吳欣盈會不會列入「安全名單」，柯文哲則說「安全名單是多少我不曉得」，此前柯文哲心腹蔡壁如稱，「選得好的話，應該有6席起跳，再好一點的話到8席」，她自己暫列第五。

柯文哲表示，「這次選舉真的很難預測，我看兩個黨，還有親民黨、時代力量，還有我們，這實在太複雜，如果只有兩個黨很好預測，五個黨在移動的時候，數學模型都做不出來」。當現場媒體問到，民調顯示有7%選民還未決定要投給哪個政黨，成為「遊移票」，柯文哲則不相信，稱「30%還差不多」。

「郭家軍」李縉穎競選總部11月9日成立，郭台銘（左）與柯文哲（中）一同站台。（聯合新聞網）

而郭台銘已確定跟親民黨合作，兩面押寶傳出讓民眾黨內不滿，思考是否把郭台銘推薦的高虹安從不分區名單往下拉，可是柯文哲卻表示「我們都講話算話，正直誠信」。郭台銘11月14日晚間在臉書（Facebook）貼文，表示「政黨票請支持民眾黨親民黨」、「不擔心政黨票因為人民都不欠國民黨民進黨」、「餅做大第三勢力才會贏」，柯文哲認為，「反正他的人兩邊都有，他也只好兩邊都幫忙，不然怎麼辦」。但到底哪邊人比較多？柯文哲不願回答，只說「我們主要還是專業考慮，每個人的選擇不一樣，我比較功能導向」，稱不覺得郭台銘「偏心」。

另外，柯文哲心腹蔡壁如近日呼籲選民要在總統選票上寫「柯文哲」，使該張票成為廢票，是否算是另類測試人氣？柯文哲則說，「不用啦，不要出怪牌」而對國民黨不分區名單爭議，目前退役將領吳斯懷、前立委邱毅可能往後面挪，柯文哲則說「等他發生再講，反正兩個黨都不知道在搞什麼鬼」。是否建議國民黨主席吳敦義排出安全名單？他則是憋笑。