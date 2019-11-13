【2020台灣大選】馬韓合體打蔡　炮轟民進黨能源政策

台灣前總統馬英九與高雄市長、2020總統參選人韓國瑜今天（13日）一同出席「國政顧問團能源政策記者會」。馬英九在致詞時直批蔡英文的能源轉型政策「是一個錯誤的三不政策 」，因為該政策導致「政府做不到，人民吃不消，社會受不了 」。馬英九更指出，蔡英文在2016年競選提出「2025年非核家園」，這三年多來卻是完全跳票，並欺騙人民，更指民進黨的錯誤能源政策不但使目標難以達成，還會使「國家與民眾荷包大失血」。

馬英九與韓國瑜相鄰而坐，只是由於韓國瑜閉眼被媒體拍到，當有媒體在聯訪時詢問他是否睡着，韓國瑜則直回誰說他睡覺，是哪家電視台說的？（譚英瑛／多維新聞）

馬英九指出，蔡英文說不會缺電，但過去曾發生跳電事件，蔡政府被迫將核二廠二號機恢復運轉，以維持足夠的備轉容量，這證明了社會大眾的觀感，「蔡政府說不缺電是謊話，台灣沒有核電，就會缺電」。他更痛批蔡英文的廢核政策讓發電成本暴增、把問題丟給下任政府，台電去年電業虧損已達新台幣140億元，今年光是上半年就虧損297億元，錯誤的能源政策導致國家重大損失，惡果將由全體納税人承擔。

韓國瑜的國政顧問團與馬英九基金會一同召開記者會，並嚴詞批判蔡政府的能源政策。（譚英瑛／多維新聞）

但對於馬英九與韓國瑜的合體批評，民進黨的台灣行政院長蘇貞昌則反嗆，他們倆的言論「不但亂講、而且還危言聳聽」，政府的能源轉型大有進步，綠能發電已經可以超過核二、核三機組，風力發電也大有成就，「台灣在能源轉型的進步，都可以看得到！」