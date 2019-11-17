【2020大選】「蔡賴配」正式登台　柯文哲：走安全路線，勝負已定

尋求連任的台灣總統蔡英文，於周日（17日）上午召開記者會，終對外公布自己的副手人選是前行政院長賴清德。 台北市長柯文哲表示，「蔡賴配」是走安全路線，2020總統大選勝負已定。

賴清德表示，他決定接受蔡英文邀請，搭檔參選。（中央社）

蔡英文周日表示，賴清德當過立委與行政院長，了解國會過半的重要性，會拜託賴與她分進合擊，全力衝刺立委選情，爭取國會過半，把繼續執政的道路舖好，把支持改革的力量凝聚起來。

蔡英文又指，對手國民黨見縫插針用不堪的語言形容他們，「但是我必須在這裏說，國民黨完全不懂得民主價值與團結的意義」；民進黨的黨名是民主進步，民主當然有競爭，但競爭是為了進步，而且不管競爭有多激烈，最後都會團結，團結在守護主權的旗子之下，團結在壯大台灣的目標之下，「因為競爭讓我們更強大，讓我們攜手合作成為最強的組合」。

柯文哲表示，「蔡賴配」是走安全路線，2020總統大選勝負已定。(資料圖片)

柯文哲曾表示，如果民進黨提「蔡賴配」，就表示選情有點危急。不過柯文哲周日改口，指「蔡賴配」是走安全路線，2020大選已進入籃球比賽所謂的「垃圾時間」，即最後幾分鐘，但勝負已定，「蔡賴配」就是民進黨現在的戰略，只是拖時間，他笑説「再忍耐50天多啦！」。

柯文哲稱，如果國民黨是「韓朱配」（韓國瑜及朱立倫）就有贏的機會，因可説服中間選民，來回4%就影響很大。

（綜合報道）