【2020大選】國民黨不分區名單：吳敦義排14　邱毅退出張顯耀入榜

國民黨在11月13日公布不分區立法委員名單，但名單不僅缺乏青壯世代成員，國民黨主席吳敦義更自列在安全範圍內，引起不小的討論。面對民意反彈，國民黨於11月15日召開臨時中常會調整名單，國民黨副主席郝龍斌11月15日會前受訪時直接公開發難，要求吳敦義退出不分區立委並專責輔選，嗆辣發言宛如公開逼宮。 吳敦義最終仍挺住壓力，續留不分區立委名單，只是排名從原本的第十調降成第十四。一般預估國民黨2020年大選可望取得14席至15席不分區立委，吳敦義雖調整自己的排序，但整體而言，仍有高度機率擠入立院窄門。此外，名列國民黨不分區立委名單的邱毅因親北京色彩而遭非議，今天主動發表聲明退出名單，但新的名單則補進2014年曾涉共諜案的台灣陸委會前副主委張顯耀，排名第17名，再度引發話題。

吳敦義將自己列入國民黨不分區立委名單，受到許多抨擊。（楊騰凱攝）

國民黨不分區立委名單11月13日公布過後，黨內青壯派包括台北市議員羅智強、徐弘庭當晚前往國民黨中央黨部大樓外靜坐抗議，要求將名單打回。韓國瑜競選辦公室副總幹事周錫瑋也指出，靠這份名單，國民黨在台灣立法院絕對不可能過半。韓國瑜的台灣副總統搭檔張善政更一度坦言，選民如果不滿意國民黨的不分區立委，票可以改投台北市長柯文哲所創的台灣民眾黨。雖然事後韓國瑜也曾替張善政緩頰，指張不熟悉政黨政治，但枱面上所呈現的，正是各界都難以買單國民黨的不分區立委名單。

此次國民黨召開臨時中常會召開時，國民黨中央黨部大樓外也聚集了不少抗議或是支持這份不分區名單特定成員的團體，例如反對年金改革的團體「八百壯士」，就到場大力聲援吳斯懷，而主張台獨的團體「台灣國」，也在該團體的主任陳峻涵領軍下到了現場，拿出吳斯懷當初聆聽習近平發言的截圖畫面，抗議國民黨不分區名單過於親近北京。

原本位列國民黨不分區名單安全範圍內的前立委邱毅，也被點名親北京的色彩濃厚。最後邱毅只好在11月15日主動發表聲明退出不分區立委。邱毅在聲明中強調，質疑他的人，恰是坐享其成，踩在他犧牲軀體上吃香喝辣的既得利益者，難道政治利益的爭奪，已經迷失了人的基本良心和認知？邱毅在字裡行間，將自己的無奈表露無遺。

邱毅最終退出國民黨不分區立委名單。（資料圖片）

此外，新公布的名單則出現台灣陸委會副主委張顯耀時，2014年台灣法務部調查局曾將張顯耀以「外患罪」或「洩密國防以外機密罪」之罪嫌法辦，指出張顯耀「可能為中共之間諜」，但被台灣高等檢察署退回。2015年張顯耀則代表國民黨參選高雄市第三選舉區立法委員，最終失敗。

張顯耀在國民黨長期處理兩岸事務，今年9月吳敦義更派他密會國台辦。（聯合新聞網）

國民黨不分區立委名單公佈後，令人震撼的是，郝龍斌在臨時中常會開會之間公開發難，他表示，國民黨不分名單引起社會如海嘯一般的反彈，他鄭重建議吳敦義應該退出不分區立委，全心輔佐國民黨的台灣總統及立委候選人，這才是現在解決問題的根本之道，也是當前國民黨主席最重要的職責。郝龍斌表示，至於不分區名單其他成員，則應考量他們有沒有戰力、能否替國民黨的形象加分。至於吳敦義假如仍質疑把自己排在不分區安全名單，該如何是好？郝龍斌則未回答，轉身步入中常會會場。

最終國民微調的不分區名單出爐，與原先的版本並無太大的差異，異動部分包括，原本排名第一的台灣警察大學前教授葉毓蘭，與原本排名第二的現任立委曾明宗對調。邱毅退出後，出身馬英九系統的前台灣總統府發言人陳以信進入安全名單，排名第十。原本排名第十的吳敦義改排第十四，至於韓國瑜競選班底、國民黨台南市黨部主委謝龍介，則從十二名改列第十五名。

對於排名調動，吳敦義表示，有中常委建議，假如他排到第十四，剛好是國民黨不分區立委可當選的邊緣範圍，這樣安排更好，不要排在第十名或第八名這樣相對安全的範圍，否則會有一點點遺憾，所以他自己才改成第十四。吳敦義說，排名調整並不能稱之為委屈，他當主席這兩年是國民黨最窮最艱難的時期，但去年九合一縣市首長選舉打了勝仗，下一步應該努力讓韓國瑜高票當選，立法委員席次也必須過半。至於郝龍斌要求他退出不分區的問題，吳敦義則連說了三聲「不」，強調沒有這個事情。



針對吳敦義自列不分區立委安全名單引起的討論，國民黨發言人歐陽龍今天坦言，吳敦義的目標就是俗稱立院龍頭的台灣立法院院長職務。歐陽龍表示，吳敦義若沒列入，將來誰能當稱職的台灣立法院院長？吳敦義應該當仁不讓才對，本來就要有這樣的雄心。