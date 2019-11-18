【觀察】「蔡賴配」成形　2020總統大選進入「垃圾時間」？

尋求連任台灣總統的蔡英文，於11月17日上午在全台競選總部召開記者會，對外公布自己的副手。而其人選不出外界所料，就是台灣前行政院長賴清德，他曾自稱「務實的台獨工作者」，也在民進黨初選期間讓蔡英文吃盡苦頭。

同時蔡英文亦宣布總統競選總部主任委員由現任副總統陳建仁擔任。蔡英文表示，讓她與賴清德一起成為選戰最強組合，為「贏得勝利，守護台灣」而努力，「2020我們必須贏，台灣必須贏」。

而在「蔡賴配」宣布後，2020總統大選的三組人馬便全部正式登場。民進黨是「賴蔡配」，而國民黨是韓國瑜加上同為前行政院長出身的張善政的「國政配」，以及親民黨總統候選人宋楚瑜跟知名廣告人餘湘的競選組合。

國民黨是韓國瑜加上同為前行政院長出身的張善政的「國政配」。（資料圖片）

「蔡賴配」對於2020總統大選的影響，台北市長柯文哲在11月17日上午接受訪問時認為「選戰已進入俗稱的 『籃球比賽垃圾時間』，再忍耐50多天」。言下之意就是認為民進黨是「勝券在握」。

垃圾時間是一個體育專用術語，當一場比賽中，雙方隊伍的分數差距太大，難以改變勝負結果時，其剩餘的比賽時間就稱之為垃圾時間。

柯文哲對此解釋認為，如果國民黨推出「韓朱配」則還有機會，因為朱立倫有助於韓國瑜吸引中間選民。而另一個原因柯文哲沒有提到，但親民黨宋楚瑜的加入，也間接使得國民黨的選情遭遇更大的挑戰。

親民黨主席宋楚瑜18日上午領取總統參選登記表，並完成登記程序。（洪嘉徽／多維新聞）

從政治科學研究的角度分析，柯文哲的推論有一定的立論基礎，因為就目前總統大選的民調顯示，綠營得票率大約5成，而泛藍（指國民黨加親民黨）加起來也大約5成。在綠藍勝負分差太大，且剩下的時間已不足以讓落後方扳回一城之下，柯文哲以「垃圾時間」來形容，確實是貼近於事實。

不過仍然可能有變數。首先，民調結果究竟對誰有利還不一定。藍營民眾普遍認為國民黨韓國瑜的造勢現場人氣仍然很旺，因此懷疑民調不準，也相互督促最終一定要去投票。在這種情況下，民調會影響的主要是仍在觀望的中間選民，甚至在民調落差過大的情況下，也容易產生高棄票率的情況。而外界則認為倘若在棄票率高的情況下，反倒對韓國瑜是有利的。因此民調的結果最終如何影響中間遊移選民的確是非常值得觀察的現象。

其次，即便藍營落後，但也並非毫無翻身空間，由於離選前還有50多天，而民進黨是執政黨，外在環境變化或者蔡英文犯下致命的嚴重錯誤仍然有可能讓其選情崩盤，讓「討厭民進黨」又再度成為社會共識。

不過，僅管有變數存在，但柯文哲的判斷還是突顯蔡英文的贏面遠高於韓國瑜。而或許國民黨應該反省一下，究竟為何在2018年「九合一」民進黨大敗後，原本必勝的局面會演變成如今的情況。