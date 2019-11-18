【2020台灣大選】《聯合報》民調：45%支持蔡賴　29%撐韓張

2020台灣大選選情白熱化。台媒《聯合報》最新民調顯示，蔡英文、賴清德組合的支持度繼續佔優，有45%受訪者支持，領先其主要對手，獲29%受訪者支持的國民黨籍候選人韓國瑜、張善政組合。

11月17日，賴清德表示，他決定接受蔡英文邀請，搭檔參選。（中央社）

民調顯示，「蔡賴配」獲45%的支持度，領先「韓張配」的29%及親民黨「宋余配」的8%，另有18%受訪者表示「未決定」。45%受訪者肯定賴清德任副手輔佐總統能力最優，28%覺得張善政最佳，稱許余湘的只有2%，另有26%人「無意見」。

調查發現，如果只考慮總統人選，蔡英文目前以43%支持率領先對手至少16個百分點，韓國瑜獲得27%選民支持，11%擁護宋楚瑜，另有19%選民支持意向未定。

韓國瑜11日上午舉辦記者會，宣布副手人選是前行政院院長張善政。（中央社）

逾半認為「蔡賴配」較有勝算

從勝選聲勢來看，選民認為「蔡賴配」的贏面較大。53%認為「蔡賴配」較有勝算，23%對「韓張配」勝選有信心，只有2%認為「宋余配」有勝選機會，22%無法判斷誰能當選。

據介紹，這次調查於11月14日至16日晚間進行，訪問了1150位合格選民。韓國瑜11日宣布由張善政擔任副手，宋楚瑜13日宣布參選，雖然蔡英文昨日（17日）才正式宣布由賴清德擔任副手，但相關消息早已傳出。