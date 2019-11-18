【2020大選】蔡英文若連任兩岸會怎樣？　陸台學者認知大不同

由中國大陸華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所主辦的「推進兩岸和平發展加深兩岸融合學術研討會」於11月17日（周日）在上海舉行，兩岸相關研究機構與高校逾50位專家學者參加。 會上，來自台灣的淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山與華中師範大學台灣研究院學術委員會主任周志懷對於一旦蔡英文連任總統後兩岸關係的走向，有不同的解讀。

大陸學者周志懷認為蔡英文一旦連任，將造成激進台獨的可能性。（海峽之聲網）

綜合媒體報道，周志懷表示，兩岸面臨的風險主要有三，一是不能排除民進黨從「漸進台獨」轉向「激進台獨」的可能性。這有兩種形式發展，一是蔡英文在2020年大選中陷入困境；二是蔡英文連任。周志懷認為，前者所涉及的僅是單一大選的「點」的風險，而後者則是「線」與「面」的風險，時間會明顯拉長，更為危險。

周志懷認為，兩岸民意對抗與台灣民意對於兩岸潛在風險的認知度低。由於台灣民意對「去中國化」與「漸進台獨」缺乏制約，增大台海風險。最後，因誤判導致的兩岸風險就會大增增。而導致誤判的主要因素，一方面是民進黨政府對於兩岸關係發展的歷史大勢和國際格局缺乏認知，另一方面更多的還是來自美國加大介入兩岸的力度。

另一方面，身兼台灣兩岸研究智庫「亞太和平研究基金會」首席顧問的趙春山，則對於周志懷將兩岸關係形容為「處在危險關口」提出不同看法。他認為，大陸學者對於蔡英文萬一連任後的擔憂是可以理解，「但大陸學者並沒有將台灣政治人物的選舉語言，跟上任後的實際施行政策劃分清楚」。

台灣學者趙春山強調，兩岸必須互動對話溝通，才有機會化解歧異。（鄭文翔攝）

趙春山表示，事實上自2016年以來，以蔡英文的執政表現來說，她並未觸及到大陸的紅線，因此他不認為蔡英文連任以後，反倒會觸及這個紅線，因為萬一觸及到紅線的話，首先會造成的是台灣內部混亂。

其次，美國當然也不希望因為台灣觸及紅線，而冒着跟中共對抗的風險。儘管現在看來美國的確支持蔡英文，而跟蔡英文政府加強雙邊關係，但是否會加強到願意冒着支持蔡英文走激進台獨路線，趙春山表示懷疑。

趙：蔡英文不會越過分寸

但趙春山也坦言，他可以理解許多大陸學者憂心，蔡英文會從「漸進台獨」轉向「激進台獨」路線。不過趙春山強調，大陸學者都忽略了這幾年蔡英文其實並沒有去挑釁大陸、沒有採取挑釁的做法。趙春山表示，其相信蔡英文不會越過這個分寸。

趙春山在是次研討會中仍呼籲大陸，不論蔡英文或韓國瑜當選總統，都代表台灣的一部分民意，大陸不能只跟一部分的民意對話，而忽略了另一部分的民意。趙春山強調，不對話只會讓彼此的誤解加深；若不對話，又怎麼可能達成周志懷所說堅決維護國家的核心利益、堅持以兩岸雙贏為目標的合情合理原則、必須排除外部勢力干預的三個原則？

因此，趙春山仍希望兩岸之間能夠「認識國際政經體系的變化」、「認識處理兩岸矛盾應『以民為本』和『以和為貴』」、「認識兩岸分治但不分裂的現實」、「認識兩岸以『談判代替對抗』的必要性」、以及「認識合作共贏是兩岸在國際社會的相處之道」，唯有如此，兩岸才有可能構建良性的互動。