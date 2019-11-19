【11.18理大】台灣陸委會接獲家長求助　證實一名女高中生被困

香港反修例運動引發的風波持續，理工大學校園近日更成為示威者與警方衝突的焦點，攻防戰至今仍然持續。台灣陸委會接獲家長求助，證實一名台灣女高中港生亦被困校園。家長稱，女兒「應該只是路過」。

陸委會已與戴女取得聯繫，暫無安全疑慮。（資料圖片）

據台媒《中央社》引述戴姓台灣女高中生的家長指，戴女在11月17日中午出門前，曾表示要前往旺角，同日下午4時左右走到尖沙咀時，「可能遇上防暴警察驅散，跟着跑進理工大學」，之後被圍困至今。

家長稱，戴女「應該只是路過」，並未參與有關的示威活動，且過程中曾嘗試從小路離開，但所有出口都被防暴警察包圍。此外，由於現時所有從理大離開的人都將被以涉嫌參與暴動罪起訴，令戴女感到相當害怕，不敢離開。報道提到，目前戴女的手機已經遺失，但每兩小時會向藉他人手機報平安。

陸委會在周一（18日）晚間以書面回覆，陸委會香港辦事處已於11月17日晚間10時40分接獲戴同學家長來電請求協助。駐處人員獲悉後隨即與戴同學取得聯繫。陸委會指，戴女雖暫無安全顧慮，但因仍持續衝突對峙，理大外圍皆已封鎖無法正常出入，駐處已提醒戴女務必注意自身安全、遠離衝突地點，並將與其保持聯繫。

（中央社）