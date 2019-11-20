【2020大選】親民黨不分區名單公布　郭台銘好友幕僚紛入列

為力拼立法院立委席次，台灣親民黨總統參選人宋楚瑜於當地時間11月20日公布黨內不分區立委名單，並率領多位不分區立委參選人一同亮相。名單第1名由身心障礙聯盟秘書長滕西華領銜，第2至5名依序為現任親民黨立委李鴻鈞、聯華電子榮譽副董事長宣明智、具郭台銘幕僚身份的永齡基金會執行長劉宥彤以及立委陳怡潔，而擔當郭營對外發言工作的永齡基金會副執行長蔡沁瑜則置於第9名。

觀諸名單整體，含納各領域人才意味足，令人頗有耳目一新之感，而友郭人馬雖入列，排名卻有不同，讓人對宋郭間的合作更顯好奇。 。

親民黨黨主席暨總統候選人宋楚瑜特別率領多位不分區立委候選人一同亮相，以拉抬政黨票選情。（洪嘉徽／多維新聞）

親民黨2020年大選發言人於美人主持記者會發表不分區名單，親民黨共提名22位不分區立委，男、女性別各半，第6名為前立委、親民黨組織部主任兼發言人張碩文、第7名則是曾任馬偕醫院院長的施壽全、第8名為備役少將李海同、第9名為蔡沁瑜、第10名則為具德國音樂博士與原住民雙重身分的高瀚。

納入親民黨部分區名單的「郭家軍」劉宥彤（左），並未特別強調自己的郭營身份，則是表示進入立法院是為了服務人民。（洪嘉徽／多維新聞）

宋楚瑜在介紹政黨不分區名單時表示，名單有3個特色，首先是名單上的人選不全然是親民黨過去黨員，再者該份名單網羅了各領域的傑出人才，最後他主張政府應關懷弱勢，因此不分區名單第1名也請來了長期關注並投入弱勢與病人權益事務的滕西華秘書長。

親民黨不分區立委完整名單（親民黨中央提供）

除「郭家軍」劉宥彤、蔡沁瑜納入名單內，親民黨更挖來同樣與郭私交密切的前聯電董事長宣明智。面對記者詢問是否代表郭台銘進攻立法院，宣明智表示，「他代表他自己」、代表科技界，希望未來台灣科技業，不論是資通訊、生物各方面都可以日漸進步並揚名國際，他更自期代表公益界，讓台灣個人天賦有機會發揮，撇清外界對他「郭家軍」的想像。但宣明智仍透露郭台銘如何成功說服他投入政治，郭曾說「（我）都願意為這個國家奉獻捐錢、把人捐出去，（那）你宣明智做什麼？」

具郭陣營幕僚身份的劉宥彤則回應橘營不分區納「郭家軍」的議題表示，他們絕對不只代表郭台銘，「進立院服務是人民意志」，除了她是永齡基金會代表，具長期投身公益活動的經驗之外，原先藍綠兩黨各有許毓仁與餘宛如兩位新創界出身的立委皆未能連任，而她長年在新創工作，未來也將在立法院代表新創發聲。

劉宥彤更表示，她個人有諸多教育界朋友，而教育是百年大計，她也希望能為此奉獻，「這是我未來方向，跟郭意志不完全相當」，希望大家以持平方式看「郭家軍」納親民黨不分區名單，畢竟政治不是算計，而是眾人之事。

親民黨於2016年取得794,838政黨票，得票率為6.5203%，獲得3席不分區立委席次，即便該黨2020年提供不分區立委名單極為漂亮，但能否取得多於2016年的立委席次，仍要看此次親民黨選戰表現了。