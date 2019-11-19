【2020大選】國民黨內部權鬥加劇　吳敦義受訪暗示若敗選非戰之罪

台媒《鏡周刊》11月19日指出，由於國民黨此次不分區立委引發惡評，導致黨內反對黨主席吳敦義的人馬自動團結，包括以國民黨中央委員連勝文為首的青壯派、前主席朱立倫、洪秀柱、副主席郝龍斌，甚至是韓國瑜系統等五路人馬，都已提前為2020年選後的情勢展開佈局，步步劍指吳敦義的主席寶座。

對此，吳敦義19日受訪時回應，黨主席任期四年，有志者都可以參與，沒有問題。吳敦義言下之意，只要自己2020年未因敗選辭職，反吳人馬選後也無從奪權。

外傳國民黨有五路反吳人馬劍指吳敦義主席寶座。吳敦義回應，黨主席任期四年，有志者都可以參與。言下之意只要自己未因敗選辭職，旁人明年無從奪權。（中央社）

國民黨近來的內鬥疑雲，隨着不分區立委名單的推出，爭鬥鑿痕有愈趨明顯的態勢。連勝文就曾在Facebook上，針對自己推出的兩名人選，包括律師簡榮宗、現任立委許毓仁未獲列名單而有所埋怨。11月16日國民黨舉行三中全會，吳敦義登台發表自己列入不分區立委的政見，連勝文更稱自己當下在看手機，沒有聽到吳敦義的發言，顯露十足的不滿之意。

至於此前曾公開要求吳敦義退出不分區立委名單的郝龍斌，更被爆料曾遭吳敦義擺了一道。台北市議員鍾小平11月18日透露，吳敦義原承諾要將郝龍斌列於不分區立委安全名單，最後整個不分區立委名單34人之中，連郝龍斌的影子都沒看到。儘管反吳人馬有各自理由，但講白了其實都離不開對權力分配的不滿。

吳敦義11月19日接受台灣《中廣》專訪，主持人問到，假如2020年大選國民黨的選舉結果若不如意，吳敦義是否會請辭負責？吳敦義則回應稱，2008年台灣立法院113席立委，國民黨拿下81席，加上友黨立委則有86席，「也沒有獎勵」。至於2016年國民黨大敗，「也沒有人怎麼樣」，強調若客觀環境讓國民黨遭受挫折，「不能責怪張三、李四」，言下之意似指國民黨接下來若敗選也是非戰之罪，黨主席無需負責下台。

儘管國民黨不分區名單在輿論上有不少批評，吳敦義仍強調名單上的人選是替國民黨沒有立委的縣市佈局，希望發揮「反抗軍」的效果，在地方揭竿而起，整體而言，吳敦義展現出胸有成足的態勢。不過，本次吳敦義舉例稱，「選贏沒有獎勵」，適不適合譬喻民主政治，恐怕也見仁見智，畢竟選贏是代表自身理念獲得選民認同，應加緊付諸於實以免辜負選民所託。「勝選獎勵」不該是政治人物的欲求。