【觀察】安倍成日本史上在任最長首相　蔡英文或可借鏡其「哲學」

當地時間11月19日，是日本首相安倍晉三就任滿2,886天的日子，至此，安倍晉三已與前首相桂太郎（Katsura Tarō）並列日本歷代宰人時間最長首相，在任時間合計達7年11個月。而今（20）日之後，安倍晉三更將任期天數推升至日本第一，打破日本政壇近106年以來紀錄。

安倍晉三成為日本憲政史上擔任最長的首相。（路透社）

對於安倍晉三執政時間能來到近八年，有論者認為，主要安倍內閣主打的經濟優先牌，已落實在日本國內金融、財政、地方創生（編按：結合地理特色及人文風情，讓各地能發展出最適合自身的產業）上，且成效顯卓。

但坦白來說，安倍內閣之所以能夠形成長期政權，說是日本經濟復甦稍有誇大之嫌，畢竟隨手詳查日本經濟數字，各項指針並不突出。至於安倍晉三為何能成為憲政史上在任最久的首相，或許與他致力穩定日本對外的政治情勢有關，進而維繫了日本國內經濟的暢通與流動。

世界在變、眼光要有

眾所周知，現在的時代，是全球化的世代，舉凡國家主權、政治、經濟、文化、社會乃至於個人，無不受此影響與限制。換言之，牽一髮而動全身，更難以用過去冷戰思維，來嚴格區分誰是敵，亦是友，因為鐵板一塊的自我定位，是無法應付這深不可測的變局。

安倍晉三次再次上台後，與美國保持一定的距離。圖為安倍晉三與特朗普會面。（美聯社）

而安倍晉三作為日本首相也嗅到這股潮流。當中國崛起之後，使得既有的秩序發生變化，過去一元的世界體系不再復往，任何國家更不可能繞過中國為所欲為的追求己利發展。因此，中日關係的改善，成為安倍晉三再次上台之後，最為明顯的作為。

舉例來說，2012年以前，中日兩國時常圍繞釣魚島（日方稱「尖閣諸島」）衝突不斷，中日關係可謂降至冰點。隨後，安倍晉三奪回政權之後，改變日方強硬態度，積極交流，因此才有了後續多達10次的中日首腦會談，讓兩國關係逐漸升華，進而擴大影響經濟層面，像是2018年，中日簽訂了總金額180億美元的52項合作協議、中日雙邊本幣互換協議，中日創新對話機制，以及軍事上的互訪等等作為。

日前，彰化縣員林市的員林禪寺參拜，上香祈福。（中新社）

而安倍晉三這種對華關係的態度，有論者將之歸為安倍「哲學」，即為越是有問題，越要不斷地進行首腦會談，不斷見面，這樣才能互相疏通看法，增進了解，解決問題。個別事項的對立不應該影響整體中日間的互惠關係的看法，更是外交上的一種「俯瞰法」。

事實上，釣魚島問題並沒有真正地解決，但是中日越過這個問題加強全方位的合作，這個問題在整體的中日關係中已經顯得不那麼重要，隨着中日整體關係的「正常化」，釣魚島問題在整體中日關係中的位置就顯得越來越小。

熟悉不一定最對味

同樣的，回到台灣視角，兩岸長期分隔，無論在生活方式、社會體制，或是思考邏輯上，台灣與大陸都像是兩個平行世界。然而，兩岸人民之間的交往遠比中日兩國來的深、來的廣，光是為生活奔波兩岸的台灣人，幾近上百萬。

但作為台灣首腦的蔡英文政府，卻鮮少思考這群移動者，甚至忽略了、漠視台灣這塊土地上還需仰賴兩岸關係的產業，不僅將台灣自顧划進西方歐美格局之中，還為台灣人「畫上」冷戰時空，自以為「進步價值」的先鋒者，批評大陸制度設計，認為「非我族類，即是野蠻落後」。但殊不知現在已是2019年，是個全球化的時代，是個多元並極，更是地區與地區之間相互融合的世代。

蔡英文宣佈競逐連任後的一直在批評北京。（蔡英文@facebook）

就連與台灣同為第一島鏈的日本，都開始調整與中、美的距離，回到戰略互惠關係的原點。相反的，處在中西角力最前線的台灣，卻渾然不知、渾然不覺地身處在這百年大變局中，該如何展現台灣主體價值，只能盲從的跟隨歷史腳步，以為「熟悉的最對味」。

安倍晉三曾在2013年7月7日接受訪問時，稱「日中兩國關係密不可分，正因為存在問題，兩國才更應該進行對話。」同樣道理，兩岸關係存在很多問題，無論從地緣政治角度，歷史角度來看，都是密不可分，還不如勇敢面對它，迴歸到兩岸互惠的戰略原點，才可能超脱自我邊緣化的困局，而蔡英文直至現今，也不需要擔憂她的連任之路。