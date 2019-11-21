圖瓦盧外長訪台稱拒中方援建人工島：新政府維持與台灣關係

台灣在南太平洋的邦交國圖瓦盧（Tuvalu，台稱「吐瓦魯」）今年9月舉行選舉，友台總理索波阿加（Enele Sopoaga）下台，國會議員選擇瓦塔諾（Kausea Natano）作為新總理。外界當時分析，新政府對台外交立場是未知數，台灣邦交或再遭遇打擊。 為強化邦交，台灣邀請圖瓦盧外長科非（Simon Kofe）來台訪問。科非在台接受路透社訪問指，該國已拒絕中國援建人工島的計劃，並將持續與台灣維持關係。

科非在台與蔡英文會面。（中央社）

台灣總統蔡英文周三（20日）在台北會晤科非時說，期待雙邊未來繼續攜手合作，互惠互助，讓雙方關係更加緊密，一起爭取更大的國際參與空間，讓世界更重視太平洋區域的永續發展。他向科非祝賀圖瓦盧的民主選舉，並對他公開支持台灣表達謝意。

科非在接受路透社訪問時表示，圖瓦盧和台灣的外交關係是「史上最好的時候」，該國將聯合台灣在太平洋的另外3個友邦，共同反制中國大陸的影響力。

科非聲稱，中國的企業近期聯絡圖瓦盧當地社團，稱想要援助圖瓦盧政府一項4億美元的人工島建設計劃。他又指，相信這些中國企業的背後就是中國政府。

他認為，圖瓦盧關注到很多有關中國貸款的案例，例如購買島礁是為建設軍事基地，因此不會支持中國企業的援助。「圖瓦盧希望借鏡其他國家的經歷，對那些負面影響抱持謹慎。因為這對太平洋的各國不利。」

（路透社、美國之音）