【2020大選】新黨不分區立委名單公布　邱毅領軍促統「戰鬥團隊」

為代表台灣統派的聲音進入立法院，新黨於11月21日舉行記者會，公告該黨不分區立委名單。 新黨主席鬱慕明於記者會上表示，將不參與2020年的區域立委選舉，把全副精力投入爭取不分區立委政黨票上。不分區名單將以前立委、「揭弊戰將」、「台獨剋星」邱毅為首，欲進入立法院成為「戰鬥團隊」，不僅將着力於批判民進黨施政，更將致力於提國民黨「不敢提、不敢做、不敢說」的政策。

新黨黨主席鬱慕明與其不分區立委候選人一起呼喊口號，顯示這個「戰鬥團隊」的氣勢。（譚英瑛／多維新聞）

新黨不分區名單上排名第一的邱毅，原本被國民黨列入不分區名單第8位，但因其全力支持兩岸統一的相關發言與立場惹議，在輿論排山倒海衝擊下，邱毅自行退出國民黨不分區名單，改與新黨合作。

邱毅表示，台灣當前已到充滿危險的關頭，兩岸關係越來越緊張，而民進黨強行修改《兩岸關係條例》讓兩岸政治協商大門被鎖住、溝通管道中斷，至於兩岸民間交流部分，又受到台獨勢力的「阻撓」，因此他認為兩岸不能再處於緊張狀態，台灣目前面臨的經濟困局，又已經走到必須要「撥亂反正」的狀態，因此他與新黨將挺身而出，在立法院扮演「戰鬥團隊」併為台灣未來「力挽狂瀾」。

新黨派出10人參選

鬱慕明在記者會上為邱毅抱屈，他覺得就站在「和平統一，民族復興」的大前提下，邱毅與新黨是同路人，更指出假使台灣未能了解自身處境，並致力於追求和平，終究需面對大陸14億同胞很多人聲音，強調邱毅曾提到的武統「這只是將一個真相表達出來，現在卻變成打擊邱毅，說他贊成武統」。

此次新黨不分區名單除了領頭的邱毅外，另提名律師陳麗玲、藥師公會全國聯合會政策執行長沉採穎、新黨發言人王炳忠、新住民賀樺、新黨文宣委員會副主委林明正、毒物學博士黃乃芸、牙醫師龐文楚、新黨副秘書長郝永瑞與先前參與2020年總統選舉被連署人的楊世光等，共計10人。