【2020大選】國民黨立委不分區名單爭議大　張顯耀遭拉下馬

國民黨針對2020年台灣立法院改選所提出的不分區立委，經過一周以來的風波，名單終於確立，黨中央也在11月20日中常會結束後，率領排名前段的13名不分區立委候選人開記者會，透過媒體鏡頭對外鞠躬致意。

然而相關名單惹來的非議不斷，連黨內副總統提名人張善政都忍不住公開表示「無法昧着良心替它背書，政黨票就隨心而去」。另有獲得不分區提名者以不繳交資料婉拒提名，國民黨中央討論後決議不遞補，讓原本34人的名單隻剩31人。

與韓國瑜搭檔參與2020總統大選的張善政，對國民黨所提出的不分區立委提名名單抱持悲觀態度，他20日透過Facebook發文稱，看完各黨提出的不分區立委名單後，對明年國民黨選情更為憂心，因為太多人對國民黨不分區名單失望，真的無法昧着良心替這份名單背書。同日下午其出席「台灣青年圓桌會議」時，更公開表示自己在Facebook上的發文，「不是止血，而是鞏固韓國瑜的票」，抨擊不分區立委提名名單，打臉國民黨中央的意味十足。

至於名單上遭點名與北京太過親近的不分區立委提名人，則於同日國民黨中央所召開的記者會上，把握機會撇清「抹紅」謠言。包括曾於Facebook發文挺香港警察的前台灣警察大學教授葉毓蘭，強調自己是挺警察打擊犯罪，並盼陳同佳案的司法正義能獲得伸張。至於被爆料曾赴北京聽習近平講話的台灣退將吳斯懷則說，事先並不知道會議由習主持，且自己絕對沒有唱中共國歌，也根本也不會唱，更不是特別跑去聽習訓話。

據瞭解，國民黨原本提名34名不分區立法委員候選人，但名單備受外界爭議。而原本列於名單中第29名的陸配代表史雪燕，因不滿排名順序太過後段，選擇不提交相關數據婉拒提名，至於名列第17的前陸委會主委張顯耀，則因缺席國民黨三中全會，遭國民黨中央委員質疑藐視會議，最後投票時把張顯耀拉下馬。另名位列19的國民黨中常委範成連，則因在大陸有經營事業，擔心無法兼顧而退出。三人退出後，國民黨於11月20日召開的中常會上確定不進行遞補作業，因此原本34人的名單便出現3名缺位，只提名31人，並將於當地時間11月21日赴中選會登記。