【觀察】陳水扁是蔡英文的同路人還是照妖鏡？

在台灣政壇因為選舉一片混沌之際，因貪污重罪被判刑，保外就醫中的陳水扁及他的兒子陳致中，近日卻殺出重圍，成為台灣輿論討論的焦點之一。

先是陳致中於當地時間11月19日清晨攜帶「台灣獨立」旗幟與「阿扁娃娃」登上台灣最高峰玉山山頂合影並公示於眾，被檢舉在國家公園內進行「政治活動」，引發是否違法爭議及後續討論；其次則是陳水扁於11月20日同意被「一邊一國行動黨」列入不分區立委提名名單首位，引發適法性及應否被開除民進黨籍的討論。

陳水扁（前排右5）20日接受一邊一國行動黨邀請，簽署同意列一邊一國行動黨的不分區立委參選人。（中央社）

蔡英文政府對於「扁家」這兩件事引發的後續討論，處理的方式頗有「智慧」。對於陳致中的「政治活動」，玉山國家公園管理處直接表明「恐有違法之虞」，將請陳致中說明，若有違法事實將予裁罰。對陳水扁有罪在身，服刑未完被判褫奪公權處分，保外就醫卻從事政治活動的違法及違反黨紀行為，蔡英文、台中監獄均不敢「妄言」，全部推給中央選舉委員會，曾為陳水扁子弟兵的民進黨秘書長羅文嘉對於陳水扁「對黨不忠」行為，只剩下「我不評論」。

「扁家」近日兩件政治活動，「違法」事實同樣明確，玉管處果決、明快，蔡英文、羅文嘉、中監卻只管使出「躲」字訣，雖是「雙重標準」，但皆為選舉服務。

何解？陳水扁與蔡英文的最終追求雖然都是「台灣主權獨立」，但蔡英文好不容易透過香港情勢「撿到槍」壓制台灣內部對其「失政」不滿，並透過「中華民國台灣」新國名模糊了普羅大眾對「最大公約數」的支持，陳致中的「顯獨」行徑，其實是對藍營支持者的挑釁，若沒有適度處理，「團結中華民國派與台灣派」的努力誓將破功，更何況，陳致中的「犯行」最多也只是行政裁罰，扁、蔡各取所需，陳致中也已明言若被裁罰「甘願接受」。

陳水扁(左)保外就醫中，為其子陳致中(右)投入選舉站台。（中央社）

蔡英文、羅文嘉及台中監獄避談陳水扁的政治活動亦是如此，但對象轉成「獨派」支持者。要知道，陳水扁的身分是「罪犯」，他能在馬英九執政尾聲「保外就醫」是「政治決定」，認定有無「違反保外就醫規定」也應是「政治決定」，自然不是台中監獄所能置喙，不過，因為認定的後果就是陳水扁重回監獄，值此選舉之際「票多的人贏」，陳水扁自是吃定了蔡英文、羅文嘉不敢開罪「獨派」，四處踩紅線，以其「勇武」、「有份量」為其孕育的「一邊一國行動黨」壯聲勢，為「赦扁」大業持續努力。

雖然如此，「扁家」在2020台灣總統大選支持蔡英文是很明確的。陳致中說，「支持台灣主體性」，陳水扁則更為直白「韓國瑜當選，我會被抓回去關」，十足「勇武」。

不過，也正是因為蔡英文政府對「扁家」兩件政治活動的「雙重標準」，使得陳水扁不僅是蔡英文政治路上終極追求的「同路人」，連任路上的「支持者」，也成為蔡英文的「照妖鏡」。

蔡英文說台灣要以「自由、民主」對抗北京的「威權、專制」，卻「法治」觀念卻薄弱至此，遇到「扁家」及「自己人」會轉彎，這樣的「民主」，所有台灣人民在投下「神聖的一票」前，都應該好好的想一想。