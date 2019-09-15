陳水扁將開班教「國家領導的藝術」　台中監獄：參與活動都要申請

台灣前總統陳水扁入獄服刑後，因身體頻出狀況，取得醫學證明後獲批准保外就醫，但陳水扁頻踩紅線，屢次挑戰「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等台中監獄提出的四不原則。 凱達格蘭基金會執行長陳致中周日（15日）表示，陳水扁將在凱達格蘭學校教授「國家領導的藝術」，並強調「非公開活動不用申請」，但台中監獄表示，參與活動都要申請。

陳水扁出席「908台灣國」募款餐會時上台演說，刻意違反台中監獄提出的四不原則。（《聯合報》）

綜合台媒報道，凱達格蘭學校即日起受理第24期「國家領導與發展策略班」課程報名，講師陣容包括前行政院長賴清德、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人。陳水扁周日也於Facebook 發文表示，自己也將親自授課。陳致中指，陳水扁教授的課程依進度大約會在12月上課。

對於此事是否違反台中監獄向陳水扁提出的「四不原則」（不上台、不演講、不談政治、不接受採訪），陳致中表示，上課並不是公開活動，所以不用申請。但台中監獄副典獄長戴明瑋強調，參與活動都要申請。

陳水扁除經常在Facebook談政治外，上週日（8日）出席「908台灣國」募款餐會時更首度上台演說，為一邊一國行動黨拉票，其後還在Facebook表示「來抓啊！不要逼我選總統！」

（綜合報道）