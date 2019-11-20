【2020大選】台獨政黨力邀陳水扁列立委名單　陳：要蔡英文同意

為爭取民眾在2020大選中所投下的政黨票，藍綠大黨外，台灣較小的黨派也陸續推出不分區立委名單，試圖以更「招眼球」的名單讓選民願意將政黨票頭給該黨。 台獨政黨「一邊一國行動黨」在11月20日，由該黨召集人楊其文出面親邀因貪腐案入獄判刑，現正處在保外就醫的前總統陳水扁參與2020年不分區立委選舉，但陳當場指出他參選與否的關鍵仍是取自於蔡英文的同意權。

一邊一國行動黨召集人楊其文（左）特赴高雄前總統陳水扁的住處，將不分區立委提名推薦書親送予陳水扁（右）。（一邊一國行動黨媒體群組提供）

同一天，以台灣前總統李登輝為精神領袖的台灣團結聯盟（台聯）公布該黨不分區名單，以知名精神科醫生潘建志為首推出7人名單，再度叩關立法院，欲打破2016年立委候選人全軍覆沒的窘境。

2016年立委選舉，台聯政黨票僅得30餘萬票，未突破5%門檻，區域立委部分又全軍覆沒，形同未得一席立委。 （譚英瑛／多維新聞）

至於已大喇喇地自稱「小綠」的台灣綠黨，相對於主客群為45歲以上綠營支持者的台聯，綠黨分食的票源較專注於搶攻青年泛綠選民，而這特點可從該黨不分區首席由鄧惠文領銜一窺究竟，之後依次為綠黨創辦人高成炎、現任桃園市議員王浩宇、環保律師李菁琪、愛樂活社會企業創辦人張佑輔、德州大學博士張竹岑，既囊蓋了綠黨長期關注的環保議題、反核議題，又將性別平權、「抗韓（國瑜）」等具熱點議題特質的候選人納入，形同全面搶攻泛綠青年的「進步」議題選票。

綠黨提出6名不分區立法委員名單，並對能突破5%當選門檻感到有信心。 （中央社）

而目前雖在台灣政壇未有一席民意代表的台灣基進，近一年卻先後靠着「抗韓（國瑜）」與民進黨多位立委一同籌劃《境外勢力影響透明法草案》，成為泛綠陣營中不可小覷的新生者，此次該黨共提名6名不分區立委，名單依序為成立方、黨主席陳奕齊、血管外科醫師吳欣岱、高雄氣爆自救會會長陳冠榮、台灣戰略模擬學會研究員何澄輝與基進黨組織部主任李雨蓁，而原先基進黨有意邀請的前北農總經理吳音寧因她婉拒參選，則改以「推薦大使團團長」身份協助該黨提振選情。