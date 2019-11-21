台「左統派」代表人物陳明忠辭世　曾參與二二八事件　兩度入獄

台灣著名「左統派」（左翼，尋求兩岸統一）代表人物陳明忠於11月21日4時17分在上海逝世，享壽90歲。陳明忠曾歷經台灣二二八事件、白色恐怖，並兩次被捕入獄。他也是兩岸連結的關鍵人物，2005年他在國民黨中常會的演講，促成連戰兩岸「破冰之旅」訪問大陸。

陳明忠先生1929年出生於台灣高雄岡山一個地主家庭，日據時代因在學校受到欺凌，意識到自身並不是日本人，產生中國人的認同。他曾在受訪時回顧，台灣人在日據時代的尊嚴盡失，這才是真正「台灣人的悲情」，而不是二二八事件。

1947年，台灣發生二二八事件，當時就讀台中農學院的陳明忠，參加由謝雪紅領導的「台灣民主聯軍」（台灣一般稱為「二七部隊」），並擔任突擊隊隊長，實際參加了戰鬥。陳明忠後來始終認為，二二八是台灣人反抗國民黨的惡政，而並不是省籍衝突，這是一場官民矛盾。陳明忠稱，二二八事件後，台灣年輕人向左轉，對白色祖國（國民黨）失望，而寄希望于紅色祖國（共產黨），認同社會主義、共產主義的人數漸增。

曾參與「二七部隊」突擊隊的陳明忠表示，二二八是「官逼民反」。（網絡圖片）

陳明忠在1948年加入中共地下黨。1950年，陳明忠在高雄岡山被捕，在獄中度過十年光陰，後於1960年出獄。 陳明忠於1967年資助後來在台灣產生重要影響的《夏潮》雜誌。此後，陳明忠又因被控在台陰謀叛亂罪而入獄，原本被判死刑，後在海外保釣人士與相關組織的營救下，改判15年有期徒刑。 1987年陳明忠因保外就醫出獄，隨後參與組織「台灣地區政治受難人互助會」、「中國統一聯盟」、「工黨」與「勞動黨」，推動勞工政治權利與兩岸和平統一。

2005年2月27日，陳明忠受邀至國民黨中央黨部發表題為「二二八：被扭曲的歷史集體記憶」的演講，他強調如果台灣政黨要對二二八有真正的理解與反省，光賠償與道歉不夠，更重要的是解決發生悲劇的歷史根源，結束兩岸敵對狀態，締結兩岸和平協定。

陳明忠強調這也正是國民黨不能推卸的歷史責任和義務，所以他也在會中希望時任國民黨主席的連戰能代表國民黨前往大陸，與中共領導人進行歷史性大和解，結束兩岸內戰狀態。演講結束後，陳明忠將一把象徵兩岸和解的「和解之鑰」交給連戰，連戰當場指定副主席江丙坤率團登陸。

陈明忠于北京时间2016年4月在回忆录简体版在北京台湾会馆主办的新书发表会致辞。（张钧凯攝）

對於台灣的前途發展，在刊登於2013年台灣《觀察》雜誌的一篇訪談中，陳明忠提到，台灣不論是外省人還是本省人都應該好好反省，不要老是認為別人要打壓。

在該篇訪談中，陳明忠做了簡單的兩點總結，他說：「第一，我生錯了時代，但沒有做錯事，就這一點來講，我沒有遺憾。第二，我大概在有生之年還看不到兩岸統一，這是小小的遺憾。不過，沒有關係，大趨勢是擋不住的，我已經知道，統一不成問題。」