台國防部長：F-16V將2026年完成交機　2044年才能購買F-35

為提升空軍戰鬥力，台灣有意以約2500億元（新台幣，下同，約合643億港元）預算向美方採購66架F-16戰機。 台灣國防部長嚴德發於11月12日在立法院面對立委就特別預算提出的質詢，強調F-16V預計將於2023年先交機2架，到2026年完成總數66架的交機作業。

台防長嚴德發接受藍綠立委質詢。（截圖自國會頻道）

至於為何買F-16而不買F-35戰機，嚴德發則強調F-35戰機需要相關配套，當前台灣已有的設備和後續維護能力上緩不濟急，當前台灣需要快速提升戰鬥力，至於F-35的採購可能要還要20年，待2044年才可能購買。

嚴德發指，F-35成本高，其後勤維養、塔台跑道等都需重新規劃，預算額度亦將更高。嚴德發強調，F-35不是不能買，而是要等20年，現在已經緩不濟急，之所以向美方提出採購F-16是因在當前敵情威脅下，要快速提升戰力。

而目前計畫採購的66架F-16戰機，分為56架單座、10架雙座，2023年就將陸續交機，先交的2架為單、雙座機各1架，讓空軍先進行相關測試；2024年後分批交機，一批可交約4至5架，至2026年交機完畢。未來這批F-16V將部署在台東，而原本在那邊的F-5戰機則將汰除41架。

另為充分利用戰機，還需要107名飛行員，嚴德發指出，國防部會先從飛F-16的4、5聯隊中抽調成熟飛官支援，時間點會落在2021至2025年間；空軍官校飛行正期生和飛行常備軍官班自明年起也會增加招訓員額，以便將人補給4、5聯隊。

國民黨立委賴士葆則質疑在新戰機採購後，台海若起戰爭能讓台灣多撐幾天？嚴德發強調，國防戰力沒有用時間計算，就是一定要讓對岸犯台失敗，時間長短不是問題，國軍一定有能力，不能與對岸的戰機一比一對比，也不能用量對比。至於如何面對大陸「殲-20」戰機，嚴則稱，台灣既有戰機足以因應。