對統派「該處理的不處理」？　柯文哲「炮打」台獨與綠營

面對包括前立委邱毅與郭冠英前行政院新聞局秘書長郭冠英等統派人士連日來高調錶態，台北市長柯文哲於11月22日藉機嘲弄民進黨，稱其放任統派人士在台灣社會到放話還藉機抹紅，柯表示：「你們（民進黨）不是國會過半嗎不是行政立法都你們控制的，拜託（抗中）不要只會嘴巴說說」，並質疑民進黨高喊要立代理人法，但如今法案還躺在立院內，進展緩慢，「該處理的不去處理，實在憨慢（台語，有笨、不聰明的意思）」！

此外，柯文哲連日來也針對台獨人士發炮，痛批「搞台獨的兒孫」都躲在外國，還認為他們「就騙子啊」，22日受訪時更進一步怒斥旅居海外的台灣國創辦人王獻極，辯稱移民是因為兒子氣喘的說法「不要臉」，柯強調：「台灣是每一個地方都會氣喘是不是？拜託花東pm2.5很低，不要這樣假！」

台北市長柯文哲。（台北市政府提供）

柯文哲言論越講越尖鋭，至於外界拿他在2014年的言論，反指他自己也有家屬在國外，卻對獨派移民開炮，柯則解釋，他的言論是說不喜那種「 全家都躲在海外，一個人在台灣募款喊台獨」者，至於親屬在國外的事，他則緩頰目前領有台灣護照者有400萬人常駐海外，「這本來就有的是，我只是說你們不要言行不一這樣而已」。

然而柯對台獨人士的批評也引來台獨聯盟反擊，稱柯的言論暴露其「對歷史認知的幼稚」。