民進黨版《反滲透法》草案：影響選舉公投可重判五年

民進黨立法院黨團於當地時間11月25日召開記者會，公布黨團版《反滲透法》草案，一共12條。黨團總召柯建銘在會上呼籲，「朝野同行，國安共贏」，盼在野黨能以理性角度看待，使該法能儘速在本會期通過。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲（左）、總召柯建銘（中）、書記長兼內政委員會召委李俊俋（右）。11月28日將對這些「反滲透相關法制立法」進行公聽會。

鑑於法案具一定爭議性，民進黨立法院黨團罕見地由總召柯建銘親自上場，與幹事長管碧玲、書記長李俊俋一同出面召開記者會。草案總說明指出，「近年境外敵對勢力全面加強對台灣進行統戰、滲透，意圖影響選舉及危害社會秩序；而先進民主台灣對於境外勢力在其境內從事滲透、破壞、干預等行為，也先後採取立法作為加以因應。」

民進黨版《反滲透法》草案亦明定，任何人不可受「滲透來源」的指示、委託或協助捐贈政治獻金，或影響選舉罷免、公投行為。假使違反該法，可處以5年以下有期徒刑、拘役或並科新台幣500萬元（約130萬港元）以下罰金。

草案也明定，任何人不得接受滲透來源的指示、委託或資助，進行遊說、以非法方式擾亂社會秩序，或妨害集會、遊行。當中亦設有自白、自首條款，明定犯反滲透法之罪自首或於偵查或審判中自白者，得減輕或免除其刑；自首並因而防止台灣安全或利益受到重大危害情事者，免除其刑。。

限制「敵對勢力」行徑

李俊俋表示，黨團版不以「登記制」管理潛在的「敵對勢力」，立法目的旨在對「敵對勢力有指示、有委託、有資助」的行徑採「限制行為」，該法也另針對相關法律在防制「滲透」的不足進行補足。

柯建銘則道，《反滲透法》草案條文的內容很簡單，「只要你有犯罪就是課刑，（並且）刑責提高，有證據到哪裏就辦到哪裏。」