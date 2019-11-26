【2020台灣大選】三組人馬對決　「蔡賴配」支持度看好度皆過半

2020台灣總統大選倒數，親綠營機構兩岸政策協會今天（26日）公布總統、副總統組合的最新民調，三強對決下，現任總統蔡英文和前行政院長賴清德搭配的支持度為50.0%，高雄市長韓國瑜、前行政院長張善政搭配的支持度為28.3%，親民黨主席宋楚瑜、「廣告教母」余湘搭配的支持度為7.8%。

就支持度而言，「蔡賴配」領先「韓張配」幅度達21個百分點。至於受訪民眾對於三強對決看好度，「蔡賴配」高達62.5%、「韓張配」24.6%、「宋余配」僅有1.5%看好。政治人物欣賞度部份，31.8%受訪民眾欣賞蔡英文、20.3%欣賞韓國瑜、18.%欣賞柯文哲、12.6%欣賞郭台銘、4.8%欣賞宋楚瑜。

民調還顯示，受訪民眾對不分區立委的支持度，民進黨以34.7%居首，其次國民黨25.9%、台灣民眾黨6.0%、親民黨4.2%、時代力量2.7%。對於國民黨不分區名單過於「親中」的說法，48.9%受訪民眾表示贊成，29.8%民眾不贊成。

這份民調也調查「誰有能力捍衛台灣主權？」結果顯示，51%民眾認為蔡英文更有能力捍衛台灣主權、21.6%受訪民眾則認為是韓國瑜；7.2%認為是宋楚瑜。兩岸關係的處理，13.4%認為宋楚瑜較有能力；27.7%表示韓國瑜更有能力；42.4%選擇蔡英文。面對香港局勢，有76.6%民眾支持政府對在港台生處理方式，僅10.4%不支持。另外有67.8%民眾贊成政府應儘速規劃港生赴台就讀措施，僅20.6%不贊成。

（聯合報）