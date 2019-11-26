【王立強間諜疑雲】宋楚瑜籲立法院跨黨派清查案件　勿製造恐懼感

自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）一案在台灣引發軒然大波。親民黨總統參選人宋楚瑜今天（26日）指出，台灣立法院必須成立跨黨派調查委員會清查該案，不應製造恐懼感。 國民黨副總統參選人張善政也呼籲應查個水落石出，而非用謠言抹黑打壓對手。

王立強接受澳洲傳媒訪問，自稱在香港、台灣從事間諜活動。（網站截圖）

宋楚瑜稱，台灣有免於恐懼的自由，政府有責任清楚交代案件，究竟澳洲媒體報導的王立強有沒有入境過；如果真的有大陸資金進到台灣，金融監督管理委員會也該說明，「不要看到影子就打槍」。宋楚瑜指，假如他執政的話，他會讓人民相信政府有能力清查所有資料，「我們能夠聽澳洲的嗎？我們能夠聽別人的資訊嗎？」

宋楚瑜主張，立法院必須成立跨黨派調查委員會，並要求國安單位及金融監督管理委員會說明王立強案；如果調查真的發現漏洞，再由行政院提出法案，不是臨時到選舉時騙選票，製造恐懼感，台灣人不要在恐懼下投票。

張善政呼籲應查個水落石出，而非用謠言抹黑打壓對手。（資料圖片）

張善政：蔡英文政府冀事情繼續延燒

張善政則表示，希望總統蔡英文在選舉階段要展現總統該有的格局，把這件事情查個水落石出，不是用謠言抹黑打壓對手，否則明年當選也是恥辱紀錄。「用不光明的手段選上總統，在歷史上會被記一筆」。

張善政又指，這件事情很多地方邏輯不合理，檢調將「中國創新投資」行政總裁向心及其妻子龔青限制出境，他認為非常好，但希望不只是這樣，國安單位應盡快查明事實，也提醒民眾不要只看表面動作，以蔡英文政府過去作風，會希望這件事情繼續延燒，傷到國民黨總統參選人韓國瑜的選情。

（中央社）