【王立強間諜疑雲】向心夫婦在台被限制出境　內政部：非政治動作

自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）一案引發軒然大波。懷疑涉及事件的「中國創新投資」行政總裁向心及其妻子龔青，今日（26日）凌晨被台北地檢署諭令限制出境、出海。 對此，台灣內政部長徐國勇表示，限制出海出境是司法作為，非政治動作。

圖為中國創新主席兼行政總裁向心。（資料圖片）

徐國勇當日接受傳媒採訪時表示，「共諜案」屬機密，目前仍在偵辦中，但他基於偵查不公開，不做相關發言，相信國際傳媒、澳洲政府都會有相關說明及調查，台灣相關單位也會尋求國際合作，共同處理這案件。

至於向心夫婦行蹤，徐國勇說，該掌握的移民署不會漏掉，包括第一時間留置、詢問調查，皆由檢察官指揮，他並強調檢察官是獨立職務，限制出海出境是司法作為，並非政治動作。

向心、龔青夫婦周日（24日）在桃園機場被台調查局人員攔下後，在機場扣留約談近30小時，直到昨日（25日）晚上9時半，才被依違反台灣《國安法》的「發展組織罪」移送台北地檢署。台北地檢署安其後排兩人到位於信義路一段、前特偵組所在地的「第五辦公室」再次接受訊問。至今日凌晨1時許，向心、龔青夫婦被檢方諭令限制出境。

中國籍男子王立強向澳洲媒體自稱在香港、台灣從事間諜活動。（《世紀報》）

據此前報道，自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強表示，中國創新投資是在解放軍總參謀部之下成立，目的是「滲透香港的金融市場並搜集軍事情報」。他並稱，中國創新投資在台灣傳媒業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國大陸可以控制這些傳媒，遂行新聞檢查。

上海市公安局靜安分局上周六（23日）曾發布情況通報，稱王立強並非特工，而是涉嫌詐騙罪的在逃人員。中國外交部發言人耿爽昨日則回應稱，澳洲個別媒體和人士極盡對中國造謠、抹黑之能事，上演了一出拙劣的鬧劇，令人瞠目結舌，匪夷所思。

（中央社）