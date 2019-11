美議員將推《台灣主權象徵法案》　允台軍人員在美政府機構穿制服

據台灣《中央社》報道,曾任美國總統特朗普、前美國總統小布殊(George W. Bush)國務院資深顧問的惠頓(Christian Whiton)22日出席智庫活動時透露,共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)近期將推出《台灣主權象徵法案》(Taiwan Symbols of Sovereignty Act,簡稱Taiwan SOS Act),盼部份解除因美國「一中政策」所造成台灣人員的限制。

克魯茲發言人今天(26日)證實,克魯茲與同仁正研擬這一新法案,盼鬆綁美方對台灣主權象徵的禁令,指示美國務院及國防部准許台灣外交及軍方人員在美政府機構內執行勤務時,能展露青天白日滿地紅旗並身着制服。發言人稱,「美國與世界其他地區都和台灣站在一起,並拒絕被中共霸凌。」

2015年雙橡園升旗事件引發美方強烈不滿。(資料圖片/中央社)

知情人士向《中央社》透露,法案亦指示國務院移除2015年發布的《對台交往準則》(Guidelines on the Relationship with Taiwan)行政備忘錄,該準則起源於當年1月台灣駐美代表處當時在雙橡園舉行元旦升旗典禮,引發美方強烈不滿。應中國大使館要求,時任美國總統奧巴馬政府發布該準則,禁止駐美代表處人員進入國務院大樓、禁止台方在雙橡園升旗,不准在美國政府機構內展示青天白日滿地紅旗。

知情人士指出,美國國防部還依據上述準則,禁止前往美國軍校交流訓練的台灣軍方人員穿着制服或展露青天白日滿地紅旗。這位人士透露,大部份台灣軍方人員在抵達美方基地時,因此須為制服移除青天白日滿地紅旗及軍種標誌,有些甚至只穿沒有任何標示的美軍制服。美國國務院及國防部亦遵照該準則,不得在社群網站上發布任何包含青天白日滿地紅旗等會推廣台灣主權的事物。

美國國會美中經濟與安全審查委員會(USCC)近期公布的年度報告也針對「對台交往準則」提出建議,希望國會指示美國行政部門,准許現役台灣軍方人員在訪美期間得以穿制服。

圖為克魯茲。(資料圖片)

克魯茲曾參與推動多個涉台法案,包括《台灣旅行法》《台灣保證法》和《台北法案》,亦多次表態支持《香港民主與人權法案》。他今年10月訪台參加「雙十」慶典,是35年來首位出席該慶典的聯邦參議員;其後訪港並聲言支持香港示威運動,又稱與特首林鄭月娥會面的行程遭對方取消。

外交部駐港公署發言人當時發聲明譴責克魯茲「肆意踐踏國際法和國際關係基本準則,睜着眼睛說瞎話,昧着良心搞破壞,公然來港作秀表演,為極端暴力分子搖旗吶喊、撐腰打氣,對香港事務和中國內政大放厥詞、指手畫腳」,對此表示極度憤慨和強烈譴責。

(中央社)