【太陽花學運】台北市警局被控警暴須賠償　柯文哲：應會上訴

台灣2014年太陽花學運期間，示威者曾與台北警方爆發流血衝突，最終以警方成功清場告終。前台聯立委周倪安等人事後向台北市警局求償，台北地方法院日前一審判台北警局須向14人賠償共111萬餘元（新台幣．下同）。 台北市長柯文哲今天（27日）上午赴市議會慰勞法規委員會，並接受傳媒訪問時說，梳理過相關資料，目前沒有直接證據指周倪安等10人受傷是警方施暴造成，「原則上，應該會上訴」。

2014年3月台灣太陽花學運期間，示威者佔領立法院後，再於23日晚間至24日凌晨試圖佔領行政院。示威者其後就與台北警方爆發流血衝突，最終以警方成功清場告終。（資料圖片）

太陽花學運期間，群眾在行政院前靜坐遭驅離案，一審台北地院採信周倪安等10人主張當時因警員執勤過當而受傷，求償有理，日前判北巿警局應賠周等10人共新台幣111萬餘元。

對於上訴與否，台北市警察局長陳嘉昌日前在市議會備詢時表態會上訴；柯文哲則說太陽花學運應是歷史事件，並且擔憂此案成判例。他今天明確表示，「原則上，應該會上訴」，爬梳過相關資料後，並未有直接證據指周倪安等10人受傷是警方施暴造成，因此，沒有理由不上訴。

柯文哲說，上訴後，會再把事情釐清一遍，同時強調台北市政府在這件事情上，標準是從頭到尾都一致。他也重申，太陽花學運屬於歷史事件、政治案件，「如果要不上訴，應該是兩邊都不上訴」。

（中央社）