民進黨急推《反滲透法》　國民黨：栽贓條款東廠復辟

在台灣，民進黨以「防止中共介入選舉」為由，計劃於當地時間11月29日強推《反滲透法》草案並徑付二讀。國民黨於11月27日痛批，《反滲透法》恐成為入人於罪的栽贓條款，將使東廠復辟，若惡法強推成功，台灣民主自由在惡法摧殘下將形同無物。

國民黨不分區立委提名人、專長法律的李貴敏於11月27日國民黨舉辦的「反滲透法，綠色恐怖」記者會中指出，當前台灣《刑法》已有反滲透的相關規定，如《刑法》113條規定，獲授權私與外國政府或其派遣之人為約定，若沒造成損害，可處五年以下有期徒刑，若造成損害，甚至可處無期徒刑，相關規定比《反滲透法》還要嚴，李貴敏質疑民進黨在此時強推《反滲透法》別有用心，恐怕是假借國安為名箝制反對聲浪。

國民黨更質疑《反滲透法》對於滲透源定義廣泛，容易入人於罪。李貴敏指目前《反滲透法》草案對於滲透來源，包含了任何敵對勢力的政府以及其所屬機構及派遣人，鑑於大陸多數航空公司皆有國營色彩或相關股份，也可能成為《反滲透法》草案中所指稱的「滲透來源」，如此一來，台商或台生返台若搭乘華航、長榮以外的班機，有可能隨時成為反滲透法規範對象。李貴敏感歎，「這次選舉已經有很多花樣跑出來了，但這些花樣絕對不可以人民的權益為代價」。

前台灣總統府發言人、國民黨不分區立委提名人陳以信則強調相關法案容易讓台商、台生、台眷及台僑產生觸法恐慌感，有刻意選舉操作之嫌。尤其王立強案發生沒幾天，民進黨立院黨團馬上提出《反滲透法》立法，甚至揚言徑付二讀，陳以信痛批「民進黨到底在急什麼？」並質疑民進黨政府不專心處理共諜案，反而力推《反滲透法》，根本本末倒置居心不良。

國民黨中常委在11月27日舉行的中常會中，也對民進黨力推的《反滲透法》大表憂心，要求黨中央必須有因應作為。國民黨主席吳敦義也強調，民進黨的《反滲透法》就是拿中共代理人法借屍還魂，使東廠復辟，如果強推，台灣哪裏還有民主自由？至於國民黨立法院黨團總召曾銘宗則承諾，會加以研究避免民眾遭構陷入罪，同時也會避免國民黨被抹紅成中共同路人。