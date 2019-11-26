【2020台灣大選．觀察】民進黨急推《反滲透法》有何盤算？

時序距離2020年台灣大選僅剩一個半月，選情日漸白熱化的同時，目前掌握總統職位與立法院多數的民進黨，當地時間11月25日將保密許久的「中共代理人法」，以《反滲透法草案》為新名出鞘，並宣稱11月29日要在台灣立法院徑付二讀，激起台灣選情以及兩岸關係又一巨浪。

王立強案爆發後，台灣立法院民進黨團旋即提出《反滲透法草案》，作為「中共代理人法」的替代品。（翻攝自亞悉尼先驅晨報網）

若與近期兩岸時事擺成一組時間序列，光是2019年11月，台灣中山大學教授電腦被駭、王立強「共諜案」的發展跟民進黨團《反滲透法》草案的推出，宛如劇情緊湊的兩岸冷戰情節，《反滲透法》作為最新播映的劇情，它的威嚇作用顯然大於實質。姑且不論該法通過的可能性有幾許，此時此刻出現《反滲透法》，它的虛虛實實，就頗值得加以分析。

首先，在背景層面，《反滲透法》是民進黨一系列「民主防護網」法制化工程的最後一塊拼圖。夏季完成的「國安五法」（《刑法》、《國家安全法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《國家機密保護法》），已為兩岸交流樹立起類似「台海柏林圍牆」的政治效應，不過「中共代理人法」議程拋出後，因為受到台灣各界強烈反對（特別是在大陸的台商）而暫緩至今，最終改以《反滲透法》面世。

「中共代理人法」悄聲退場後，若比照《反滲透法》草案內容，則其規範的諸多事項，都能在台灣既有法規中找到立法內容，如前述「國安五法」以及《國家情報工作法》等等，《反滲透法》可說是將現有法規裏面的幾個元素抽出，另成一部新法，但不可諱言的是，就立法必要性來看，此時加訂這個版本的《反滲透法》，頗有迭床架屋之虞。

第二，《反滲透法》定義的「滲透來源」跟「境外敵對勢力」，顯然跟「國安五法」一樣，都是暗指中共，但是這種定義其實帶有「片面的主權想象」。試問，如果不屬於境外「敵對」勢力，難道就可以大搖大擺地進行滲透？美國對台滲透算什麼？日本對台滲透又算什麼？歐盟長年鼓吹台灣廢除死刑，這不也是干涉內政？美國把台灣列為匯率操縱國觀察名單，逼迫台灣加大對美採購或者調整匯率政策，難道不是干預？

又比如，台灣跟日本、東南亞諸國都有領土糾紛，甚至有過沖突，這些國家哪裏不符合「與我國交戰或武力對峙之國家或團體、主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體」的「境外敵對勢力」定義？退一步而言，光是美國在台協會（AIT）長年私下約談台灣政要，紀錄台灣政壇秘辛，這件事情就足以攤開來讓台灣人民反思，究竟是否合理、需不需要管制。既然滲透有那麼多種，就應該仔細定義不同滲透的類別、目的與管控的必要性。

第三，《反滲透法》界定相當模糊，其中「滲透來源」包含「境外敵對勢力之政府、政黨所屬或其他要求政治目的之組織、機構或其派遣之人」所設立、監督管理或實質控制之「各類組織、機構、團體或其派遣之人」，這麼複雜、間接且寬廣的定義，意味着給予主事者的裁量範圍太過泛泛，有違法律保留原則之虞；畢竟，《反滲透法》所規定的罪名、刑期與罰金，對常人而言，都是難以承受之重。

不只有違反法律保留之虞，再加上草案條文數度提及「政治獻金」、《總統副總統選舉罷免法》，若說不是指向甫遭王立強宣稱收受2,000萬人民幣的國民黨籍總統候選人韓國瑜，還真是此地無銀。

從上述三個方向來看，喧鬧許久的「中共代理人法」，在兩岸氛圍越趨冷戰的緊湊劇情下，以《反滲透法》之姿浮出水面，承接了「共諜案」的熱度。但這部看起來沒有什麼開創性的「草案」，竟要在曝光後四天就徑付二讀，顯然比起2014年的《海峽兩岸服務貿易協議》審查要來得誇張許多，尤其是其內容與定義仍存有相當大的模糊性，易形成恐怖心理、罪刑更是不輕。反滲透的隱台詞，就是自主性，台灣的民主自由社會需要什麼樣的自主性、能容許犧牲多少的自由來保衛那樣的自主性？《反滲透法》真的有幫助嗎？值得百姓省思。