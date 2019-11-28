【2020大選】國民黨立委柯志恩遭踢爆　濫用公務車拜票拼選戰

在當地時間11月27日，台灣接連爆發兩起公務車遭公器私用的爭議。曾痛批台灣副總統陳建仁在休假期間「濫用」公務車出遊的國民黨立法委員柯志恩遭媒體踢爆，其在9月至11月期間，數次一大清早就調派立法院的公務車拜票、跑選舉行程，導致公務車司機必須在凌晨4時左右出勤。同一天，基隆市財政處長也遭揭露，其貪圖方便，儘管上班車程只有15分鐘，卻違反該市的規定，要求市府公務車接駁其上下班。

遭質疑利用公務車拼選舉的立委柯志恩表示，立委的行程很難區分選舉或公務，說「濫用」過於沉重。其表示登記為參選人之後，會開始用自己的車來跑選舉行程。（洪嘉徽／多維新聞）

對於「濫用」公務車的指控，立委柯志恩辯稱，立委的公務行程與選民服務的界線難以界定，立法院也沒有嚴格規範公務車的使用細節，「說濫用太過沉重」，強調自己是合法使用，並未超出每月80小時的公務車時數，但若司機有所抱怨，其感到非常抱歉。而另一名基隆市明確涉犯違規的官員，則是已坦承錯誤並自請處分。

事實上，不論是立委利用公務車跑選舉行程，或官員借公務車代步上下班，這恐怕都只是「公務車淪為私家車」亂象的冰山一角。立委柯志恩就坦言，立法院有很多委員也同樣有用公務車跑攤、拼選戰的情形，而基隆市府的公務車司機也私下向媒體透露，市府內不少長官也同樣有用公務車代步的陋習。

回顧歷年來台灣政府機關的公務車被爆出濫用的爭議事件，可說是罄竹難書，涉案人數族繁不及備載，且超越藍綠，完全沒有黨派和官銜大小之分，而只有程度嚴重的差異。

離譜案例包括，國安人員用台灣總統府公務車運送走私香煙、政府高官以公務車帶家人出遊或在上班期間搭公務車按摩；甚至派公務車司機去接送家人，或用以它代步拼選舉、上政論節目，也曾發生地方官員公然駕駛公務車到聲色場所飲酒作樂等情事。

理論上，公務車是為方便公職人員辦公、為民服務的工具，然而實務上它卻相當容易在公私不分或公私界線模糊下，就淪為為官者「特權」的展現，變成以公帑為燃料的私人座駕。

儘管公務車並沒有違反交通規則的特權，然而從立法院公務車的出入證貼紙在民間竟有人在盜印版兜售、流傳，甚至有政商關係良好的民眾會直接向立委或其助理索取「正版貼紙」以狐假虎威，該社會現象其實就反映一般民眾對於公務車的觀感和認知，無非就是把公務車等同於特權。

如何嚴管官署的公務車使用以確保其公器角色，不只是在於規章制度怎麼規範，關鍵也在於落實的情形，以及公眾是否能獲得充分的知情、監督權。此外，還關乎為官者是否有擺正心態，認清其身為「人民公僕」的角色。

以本次立委鬧出濫用公務車跑選舉行程的爭議來說，儘管目前立法院「沒有嚴格規範公務車的使用細節」，但也正因為「公務行程與選民服務」的公私界線難以區隔，為官者才更應避免「瓜田李下」，而非鄉愿地以「天下烏鴉一般黑」心態模糊標準。

要是台灣的民意代表和官員們在運用公務車上，都無法明確以公益為優先，並恪守清廉原則，那又怎麼進一步叫人民相信其確能為民服務。而另一方面，假如要讓民主制度能真正有效發揮其正面功效，那麼社會大眾和媒體在看待此問題時，更是要跳脱藍綠和政黨惡鬥的框架，而就事論事地持續藉由民主的規約力量，以終結公務車被濫權使用的沉屙亂象。