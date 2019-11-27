【2020大選．觀察】台灣選舉因「叛變共諜」案的更混濁與更明白

因為「叛變共諜」王立強的一番自白，「中共介選」成為台灣這兩天火熱的議題，各色政治人物依着自身選舉需求各自解讀，再次陷入「信者恒信，不信者恒不信」的困境。不過，混濁之中，卻也有一事看得更加明白，為選舉故，這樣的混濁確是民進黨的有心為之。

眾所皆知，蔡英文爭取2020年台灣總統大選勝選的選戰主軸就是「抗中保台」，香港延燒五個多月的「反修例」運動為其提供足夠「抗中」燃料及「滅台」想象，「辣台妹」藉由聲援香港的「爭民主」，緊捉「捍衛主權」的光環維持其聲勢不墜，甚至還有偏綠民調指近五成台灣民眾認為蔡英文較國民黨韓國瑜及親民黨宋楚瑜更認同中華民國，先前那個稱「中華民國為流亡政府」的蔡英文彷佛已經「昨日死」。

蔡英文爭取2020年台灣總統大選勝選的選戰主軸就是「抗中保台」。（中央社）

不過，隨着香港區議會選舉的如期舉辦，港人選前忐忑的停辦選舉、泛民參選人被剝奪參選資格、黑箱做票等「介選」沒有發生，對於建制派大敗的選舉結果，港府表示反思，北京重申恢復社會秩序是最重要任務老調，香港各界依照「最新民意」漸次讓日常生活重上軌道的同時，「香港因素」在台灣選舉中的影響因素可能也將逐漸減少，如同國民黨副秘書長蔡正元所言，「香港鬧愈大，對國民黨選情愈不利，香港恢復平靜總是好事」。

蔡正元所謂「香港恢復平靜總是好事」，原因有二，一是台港互動密切，「反修例」運動紛亂數月，台灣人隔海觀望有各種複雜情緒，但同情、憂心者居多，看到香港區議會選舉泛民派大勝，使得紛亂得以收拾，確實是一件好事。其次，香港恢復平靜，少了「香港因素」干擾，台灣人民才有機會真正靜下心來回看台灣當下處境及面對急待解決經濟、民生及能源、環保、社福等方方面面的問題，進而在不久後舉行的總統、立委選舉投票做出冷靜的抉擇，的確也是好事一樁。

不過，在澳洲尋求政治庇護的「叛變共諜」王立強的一番自白，其所提供的證據與自白證詞雖然漏洞百出、疑點重重，且不符「情報工作」的專業要求，且大陸公安部也出示書面資料指王立強是有案的「在逃詐騙犯」，卻絲毫沒發揮澄清效果。

國民黨副秘書長蔡正元。（網絡圖片）

實際上，台灣選舉受「香港因素」的影響雖然小了，但「共諜案」卻適時補上，再加上王立強指涉的「上司」——中國創新投資公司負責人向心、龔青何其巧合在台「配合演出」，簡直就是「紅色滲透」、 「中共介選」真實演出，蔡英文能接下從澳洲遠道而來、尚未辨明的「共諜案」薪柴，得以持續燉着「抗中保台」的「招牌菜」。

受「共諜案」影響最深的韓國瑜忙不迭的以「有拿中共資金就退出大選」立誓；老謀深算的宋楚瑜斥責蔡英文政府「不要見了黑影就開槍」，蔡英文及檢、調機關則對在沒有任何實據下，僅以「國家安全」的政治正確，開始查向心、龔青的來台企圖、置產金流流向，特定媒體也開始刊登不知消息來源的「內幕消息」，或是參與選舉特定人士的具名爆料，以吸引民眾眼球。

簡言之，媒體報道「香港暴警」或「黑衣人」的版面，此刻被「共諜案」的相關報道補上了，國民黨對台灣民眾因香港恢復平靜，得以靜下心回看自身需求的期待，不但沒有發生，反而因為各色政黨的各自說理，陷入過往每逢重大選舉必定上演的「信者恒信，不信者恒不信」情境中。

中國創新投資公司負責人向心赴台北地檢署應訊。（自由時報）

有藍營人士說，蔡英文及民進黨炒作「共諜案」是「撿到會膛炸的槍」，意指若王立強的自白屬實，反而證明蔡英文政府的國安、境管機關的無能，竟能讓王立強持偽造的「女性」韓籍人士護照入境，對向心、龔青幾乎每月來台「滲透」渾然不覺。大動作的立案查察向心、 龔青的「共諜」嫌疑，最後卻沒有實據必須還其清白，除了無能之外，「政治操作」的惡名反而可能不利其選情。

然而，當民調都指蔡英文居於明顯優勢，而台灣民眾又陷入「信者恒信，不信者恒不信」的對立情緒中，對於蔡英文陣營來說，藉「共諜案」之「不透明」及「精彩」，使得台灣媒體及民眾得以持續聚焦於此，因此難以靜下心來回想起2018年九合一選舉時何以「討厭民進黨」，顯然「利大於弊」。

你看，從澳洲媒體11月23日刊登王立強「自白」起算，至今「案情」才正被切香腸似的被報道，就已過了4天，距離投票日又近了幾天，就算韓國瑜陣營極力想要將選戰拉回「政見牛肉」正軌，又有多少台灣選民會去關心？