【2020大選】民眾黨批綠營「選前大灑幣」凸顯「財政守紀」重要性

2020年台灣大選僅剩40餘日，台灣民眾黨批評民進黨政府的「選前大撒錢」，痛批相關政策缺乏「財政紀律」。台灣民眾黨發起人、台北市政府顧問蔡壁如於11月27日指，《財政紀律法》才剛在2019年3月通過，明訂政府不應因政治、選舉因素影響政府支出，但執政黨為選舉勝利，不惜打臉自己訂下的法律，「民進黨為選舉開了多少支票？」

身為民眾黨不分區立委候選人的蔡壁如表示，民眾黨主打「國家治理」，認定政府應減少債務，避免債留子孫；更打算提高預算執行率，建立預算執行效益評估機制，避免虛報或浮濫追加。

台北市顧問、台灣民眾黨發起人兼柯文哲核心幕僚蔡壁如。（洪嘉徽／多維新聞）

至於台灣政府目前的負債情況，台灣經濟研究院研究七所所長，同時也是民眾黨不分區立委候選人之一的孫智麗表示，截至2019年10月25日止，中央政府1年以上債務未償餘額為新台幣5.3兆（新台幣，下同），短期債務未償餘額為新台幣300億元，相當於平均每人負擔債務為新台幣22.6萬元。在此情況下，民進黨政府仍持續拋出大型撒錢政策，不論是高鐵南延、擴大秋冬旅遊補助經費，到育兒津貼加碼等政策，這讓孫智麗感慨「就像是有花不完的錢一樣。」

蔡壁如（左）與同為不分區立委參選人的孫智麗（右）。（洪嘉徽／多維新聞）

至於民進黨強打的「台商回台投資行動方案」，有會計師背景的民眾黨不分區立委候選人李家齊認為，該政策是奠基在「利息補貼」財團之上，因此質疑綠營此舉是否合乎他們一向自豪的「公平正義」價值。

李家齊更進一步表示，原先政府是因應受美中貿易戰影響的台商，為鼓勵他們返台投資推出了「台商回台投資行動方案」，但後來行政院於2019年6月通過了「投資台灣三大方案」，加碼「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」等，使得政府補貼的範圍從台商擴大到「人人有獎」，連沒赴大陸投資的台商均可享有政府的補貼，因此他更質疑政府此舉是否讓政策成為「圖利財團的工具」。

孫智麗（左）與同為不分區立委參選人的李家齊（右）。（洪嘉徽／多維新聞）

從這次記者會民眾黨候選人們炮火猛烈攻向綠營，抨擊其政策是「撒幣」，藉此強調民眾黨遵守「財政紀律」來看，民眾黨試圖塑造「民眾黨將會讓公開透明的台北經驗轉化成全台灣經驗」形象，以在2020年選舉吸引不藍不綠的中間選民支持，擴大政黨影響力。