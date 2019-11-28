若連任是否希望「習蔡會」？　蔡英文：聽起來蠻誘惑

台灣總統蔡英文日前接受專訪時透露，兩岸領導人「習蔡會」聽起來蠻誘惑的，言下之意似乎不排斥。 蔡英文今天（28日）出席活動時受訪時進一步說明，須在確保主權以及國家安全兩項前提下，考慮「習蔡會」可行性，但不會以主權和國家安全作代價。

蔡英文稱不排除與習近平「任何互動的可能性」。（合成圖）

蔡英文說，如果對於兩岸維持和平穩定是有益處的話，她相信任何的領導人都會去考慮，目前沒有排除與北京或中共領導人習近平任何互動的可能性，重申不挑釁、不冒進立場，願意在不涉政治前提下，與對岸展開各方面交流溝通。

不過，盡管蔡英文與民進黨多次拋出「習蔡會」的議題，但在兩岸關系日趨緊張，甚至信任與互動基礎都隨著雙方持續僵持的狀態慢慢喪失，縱使蔡英文設想2020年連任之後來個「習蔡會」，恐怕也只是白日做夢罷了。

此外外界不少人指，蔡英文現在之所以能在民調上領先，全靠「亡國感」加持。對此蔡英文表示，這種說法太小看政府所面對的壓力，稱過去3年來自中國大陸的壓力前所未有，「如果我沒展現這樣的毅力，台灣有這樣的自主空間嗎？這3年的文攻武嚇不夠多嗎？這個總統撐住了！」

對於特朗普簽署《香港人權與民主法案》，蔡英文說，這至少對香港市民是一個鼓勵，讓他們感覺走在民主自由的這條路上並不孤單。「畢竟民主自由、人權是普世的價值，全世界各民主國家也都非常關注香港情勢，所以在這裏，也希望香港人在民主路上繼續加油，香港的政府也必須要正式香港對民主自由的訴求。」

被問到最近幾份民調，顯示跟韓國瑜的差距拉大，有人認為這是因為「共諜案」的影響所造成，蔡英文說，民調總是有起起伏伏，受不同時候的情況，跟做民調的人所設定的議題而有不同結果，不過都會做參考。

（綜合報道）