【2020大選】韓國瑜邀請蔡英文公開辯論　蔡：一向很嚴肅地準備

在台灣，國民黨總統參選人韓國瑜日前邀請總統蔡英文公開辯論，蔡英文周五（29日）回應表示，她一向很嚴肅地準備總統大選辯論，反而是韓國瑜應該先建立承擔責任的穩定性。

韓國瑜陣營邀民進黨總統參選人蔡英文舉行政見辯論，並說時間、地點和方式都可談。（中央社）

韓國瑜周四（28日）表示，樂意跟蔡總統辯論，辯論就像是打乒乓球，互動性強，若一個人自己打高爾夫，看著讀稿機就把問題講完，全國民眾不會了解，透過問答、攻防，才能把理念闡述清楚。

蔡英文回應稱，韓國瑜大概沒有搞清楚，她不是第一次參加總統大選，已經參加幾次、每次也都有參加辯論，她一向很嚴肅地準備總統大選辯論，不只政見經過很多討論、研究，所提出的政見也一定會實現。

蔡英文還說，倒是韓市長，給人感覺是逃避高雄市議會質詢的市長，政治承諾又常常第一天講了、第二天就推翻掉，他的政見與承擔責任的穩定性是不是應該先建立，才能以更嚴肅的態度來面對大選辯論。

蔡英文回應辯論邀請說，韓國瑜應該先建立政見與承擔責任的穩定性，才能以更嚴肅的態度來面對大選辯論。（聯合新聞網）

行政院副院長陳其邁則表示，希望韓國瑜資料要看充分一點，事前要準備資料，不要想到什麼就說什麼，也希望他辯論時講的話要算話，不是白紙黑字才算話，「這樣誰敢跟他辯論」。

陳其邁還說，假如辯論所說的任何話等同於政見，這就是韓國瑜取信於民眾的根本，畢竟辯論很莊嚴神聖，不是脫口秀，而是面對民眾、交代未來4年要做什麼，這就是承諾。

（中央社）