【觀察】韓國瑜「痔瘡論」嘲民調無益選情　是掩耳盜鈴？

語不驚人死不休。2020年台灣總統大選國民黨總統參選人韓國瑜日前在台東造勢活動中，再度展現其擅長的「韓式幽默」，喊出「得民心得天下，得民調得痔瘡」口號。

由於當前各民調顯示韓國瑜支持度僅有兩成，遠低於超過四成的對手蔡英文，此番痔瘡說毫無疑問在暗酸對手陣營。然而，即便民調可能潛藏着人為操作疑慮，以及能否確實反應民意偏好的問題，但韓國瑜就連在泛藍媒體發佈的民調中也同樣慘敗，面對此一以統計科學為基礎的民意、民心測量模型，在嘲弄或譏笑其或許不夠準確之外，韓國瑜或許更該痛定思痛加以檢討的，是為何民調始終無起色。

韓國瑜說 「得民調得痔瘡」， 如果得痔瘡能換高民調，想必國民黨全黨上下一定會逼韓國瑜接受這筆交易，但只會講「幹話」的政治人物，註定贏不了民心。（中央社）

不可否認，今年來包括在台灣或者國際社會，民調數字被實際投票結果推翻的例子屢見不鮮。如2016年美國總統大選前夕，西方傳媒調查機構如《路透社》（Reuters）、《華爾街日報》（Wall Street Journal）、美國國家廣播公司（NBC）等民調結果多顯示，民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）以4%到5%領先共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）。雖然有小部分民調顯示特朗普反而領先大約3個百分點，但考慮到民調統計通常有2到3個百分點的誤差範圍，使得特朗普領先的民調被視為失準。最後開票結果出爐由特朗普勝選，跌破不少人的眼鏡。

但事後學界也有檢討認為，希拉里實際得票率為47.97％、特朗普實際得票率為46.34％，只不過受到美國選舉人制度的影響，一來一往，不僅實際得票較少的特朗普反而取代希拉里入主白宮，而且在分配選舉人票後，特朗普取得高達306張選舉人票，反觀希拉里僅得到232張，因選制裁放大兩人之間的差距，給了外界民調預測全盤皆墨的錯覺。事實上，預測希拉里勝出的民調，才是贏家。

回到台灣的這場選戰，縱然韓國瑜造勢活動所到之處萬人空巷，支持者民心沸騰，但就連國民黨內部的選情評估，也坦言韓國瑜確處落後局面。如今韓國瑜將綠營在民調上的領先比喻為「得痔瘡」，若只是為了安撫支持者的躁動，才不得已動用「韓式幽默」心法，不妨就當成政治口水，聽聽就罷了。但若韓國瑜在提不出民調有何不公的情形下，直覺選擇不相信民調數字，又何嘗不是種掩耳盜鈴的行為？

看看民進黨政府為了爭取支持，就算被藍營痛斥政策買票，也要大撒幣端牛肉，最近台灣交通部在審查預算高達新台幣1,000億元的桃園鐵路地下化案，審查過程中，一名與綠營交好的審查學者對此案抱持反對態度，憂心台鐵虧損將擴大，成本還可能繼續上攀，使本案成為錢坑。面對親綠的審查學者抗議，交通部長林佳龍放話「不能讓個人意見凌駕政府」，不惜槓上學界。管他「政策買票」、「債留子孫」的抨擊多麼猛烈，民進黨在台灣總統大選民調上全面壓制國民黨，是不爭的事實。

在上次台灣大選中，國民黨不僅在丟失總統寶座，立法院也淪為少數黨，同時失去行政權與立法權，全面在野，這也是為什麼當前民進黨在選舉前夕大撒幣爭取民心，國民黨卻無從發揮制衡效果的主要原因，加上馬英九政府執政末期民心盡失，若要問國民黨執政哪一點比民進黨更好，一時之間恐難答上話。更別說國民黨最擅長的兩岸關係，也早已被操作成所謂的「中共同路人」，致使藍軍上下每逢兩岸就閉口。偏偏韓國瑜主打的「台灣安全，人民有錢」，均繫於兩岸關係的改善，當兩岸關係從國民黨的優點淪為缺點，又該如何讓人民感受到安全、能賺到錢？

韓國瑜說 「得民心得天下，得民調得痔瘡」，如果得痔瘡真能換取高民調，想必國民黨全黨上下一定會逼着韓國瑜接受這筆交易，偏偏兩者之間並不存在因果關係。若要問民心和民調之間的關係為何，不妨留交給科學來論證。不過，有一點是可以肯定的，就是隻會講「幹話」的政治人物，註定贏不了民心。