【2020大選】韓國瑜陣營公布房產資料稱政府介入　遭媒體「打臉」

國民黨2020年台灣總統大選提名的參選人韓國瑜，近來因為媒體爆料曾購入位於台北市南港區價值新台幣7200萬元的房產，使庶民形象遭受挑戰。事後，韓國瑜與妻子李佳芬歷來買賣的房產皆連在媒體上有所曝光，其中韓氏夫婦也曾因轉手新北市板橋一處房產，獲利1600萬元。

為了止息爭議，韓國瑜陣營在當地時間11月15日召開記者會公布韓氏夫婦所有曾經買賣的房產信息盼止息風波，並質疑：某些數據連當事人都難以取得，卻屢在媒體上看見相關報道，如果不是「國家機器」介入，又是誰如此神通廣大？不過，現場有媒體直接打臉此說法，強調相關數據在歷來的公務員財產申報中，就有紀錄。

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根據韓國瑜競選辦公室11月15日公布的資料，韓國瑜夫婦在大台北地區的首戶房產是在1993年購入，地點位在台灣立法院附近，當時韓國瑜是台灣立法委員，可就近出入台灣立法院問政，而該戶房產也在2001年脱手賣出，買賣價格都是新台幣700萬元左右，未特別獲利。而韓國瑜夫婦第二棟房子則是2007年購買新北市板橋區建案「東方明珠」，購入價約4100萬元，並於2010年以5800萬元售出，大約獲利1600萬元。

此外，韓國瑜夫婦也曾在2010年購入台北市內湖區名為「峰哲」的建案，購入價為3900萬元，最後在2018年以3600萬元賣出，賠了約300萬元。至於最近在媒體上鬧得沸沸揚揚的7200萬元豪宅，則是韓國於夫婦在2011年購入，最後以6900萬元出售。

至於大台北地區以外，韓國瑜夫婦於雲林縣前後也持有兩戶地產，包括髮生違建爭議的農舍，早先是以1200萬元購入，最後為了平息爭議，改以850萬元售出。位於雲林的最後一戶房產，則位在雲林縣斗六，當初以1200萬元購入，也是韓夫婦持有的最後一戶地產，同時也是現在住家。

韓國瑜上月在台南和青年座談。（中央社）

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千表示，儘管韓國瑜夫婦買賣「東方明珠」建案，大概獲利1600萬元，但當時是台灣房價起飛的階段，買賣過程跟炒房沒有任何關係，而韓國瑜夫其他房產，多是認賠售出。孫大千指出，庶民不代表沒有經濟能力，難道普羅大眾都沒有能力買房子？韓國瑜雖然一度沒有失業，但韓國瑜的妻子李佳芬一直都有工作，也有辛苦經營的家族事業，蔡英文不也如此嗎？希望蔡英文也拿出資產信息供人民檢驗，蔡在大學期間就開跑車，是自己購買還是長輩提供？

此次韓國瑜競選辦公室全面公布韓國瑜夫婦歷來房產買賣信息，不僅希望針對近來一波韓國瑜夫婦買賣房產是否獲利的風波止息，同時韓陣營也試圖發起攻勢扭轉被動局面。由於韓國瑜夫婦位於台灣立法院附近的第一筆房產，也被媒體揭露過，韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華就指出，這戶房產因為年代已久，在查詢房產過程，連使用當事人的名字都無法從地政數據庫查到數據，最後好不容易以地號查詢，也只得到「李OO」曾持有的信息，不見李佳芬全名。連當事人都查不到，又為什麼特定媒體可以取得，「一定是有人餵養」。

國民黨行管會主委邱大展也表示，根據政府檔案法規定，地政資料保存15年就要銷燬，韓國瑜夫婦位於台北市立法院附近的房產資料，搞不好連地政事務所都沒有，如果不是「國家機器」介入，到底是誰這麼神通廣大？

不過，後來有現場媒體直指，關於韓國瑜夫婦曾持有台灣立法院附近的房產資料，其實台灣監察院公報公職人員財產申報專刊第二期，裏面就有清楚記載李佳芬女士這筆房產，這份資料不僅台灣監察院有，台灣國家圖書館也有。

媒體語畢，韓國瑜團隊一片默然，無人加以說明，最後是記者會主持人繼續請媒體發問，才化解現場尷尬。