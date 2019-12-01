面交iPhone回家稱鏡頭碎裂　台衛福部科長涉恐嚇學生被調查

台北醫學大學牙醫系學生上網轉賣二手iPhone X，買家回到家卻稱鏡頭碎裂，要求折價或退貨，並稱自己是衛福部心口司周姓科長，恐嚇學生「以後你參加PGY訓練就會遇到我」，學生怒將對話過程放上PTT討論區，引發熱議，科長遭肉搜出個人資料，發現實際就職於衛福部國健署。 衛福部隨即啟動調查，初步約談周男時，周供稱手機被盜用。不過，衛福部昨晚（11月30日）發出聲明，周男坦承iPhone交易與相關網上言論是其本人所為。衛福部表示，周男所屬的國健署將於周一（2日）上午召開考績會，討論依規定予以議處。

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該學生在PTT上傳對話截圖，指在手機當面交易過程中，買家經過10幾分鐘確認手機沒問題，事後卻說鏡頭有裂痕要賠償，且對方得知他是牙醫系學生後，就自稱在衛福部心口司上班，但網民搜出該名買家其實是衛福部國健署周姓科長。

而涉事科長在對話中要求該名學生折價1500元新台幣（折合385港元）作為鏡頭修理費，或答應退貨，還威脅學生「如果不行我只好拜託老師出門了，你們老師應該會賣科長面子」，遭到學生拒絕。

衛福部聲明指出，有關外界關切有官員向醫學生買手機索賠疑涉威脅一案，衛福部11月30日上午網絡資訊輿情收集時發現，政風機關及國健署啟動調查。初步詢問時，周姓科長原聲稱其帳號遭盜用，但經進一步詢問與釐清事實，該同仁於當晚坦承手機交易與PTT、聊天軟件LINE帳號及留言係其所為。

衛福部續指，有關周姓科長因個人行為致嚴重影響機關形象，國健署將召開考績會討論，將依規定予以議處。

事件在PTT引發網民討論，不少人認為科長行為誇張，應受到嚴厲懲辦：

面交結束就完成交易了，他告不成，他要舉證，舉證 笑死 可以告他恐嚇了 還在那邊耍官威...這人還好嗎 用公權力在那邊恐嚇學生，不就是一個3C產品，在那邊裝大爺甚麼 政風已經上門了，和解也來不及了

（綜合報道）