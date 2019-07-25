男子騷擾將賣家女兒「碎屍姦殺」遭拘　拘留期滿後再威脅自殺

山東濟南市民賈女士日前爆料，自己在二手交易App「閒魚」售女兒閒置衣物時，遭陌生用户騷擾，該用户不斷發出「死亡威脅」，揚言「有機會要姦殺你的女兒」、「再把你女兒肢解」，「把你女兒慢慢折磨死」。 警方調查後抓獲一名黃姓男子，黃男對其違法事實供認不諱，被處於治安拘留10日的處罰。不過，在拘留期滿後，他竟再次向賈女士發來猥褻訊息，甚至聲稱要自殺，還要動用輿論譴責賈女士「不讓我抱她（賈女士的女兒）一下」。

騷擾者曾發送親吻賈女士女兒的照片。（網上圖片）

據此前報道，賈女士的女兒是混血兒，今年13歲，在8歲之前曾經做過童模。女兒長大後有些衣服已經穿不下，賈女士於是在閒魚平台上賣孩子的舊衣服，且偶爾會放幾張女兒穿這些衣服所拍攝的生活照，作為效果圖展示，但與此同時卻經常收到一些非常變態的留言或者私訊，甚至出現「死亡威脅」。

本月7日，閒魚帳號「雪原也是一種美」向賈女士發送描述多種對其女兒的變態折磨方式，「買繩子綁你的女兒」「想像你女兒的慘叫聲讓人興奮」等字眼充斥在該帳號所發送的私信內容中。該帳號還發送了一張照片，照片中有嘴脣吻在賈女士女兒的相片上。

賈女士報警後，警方9日下午在深圳發現黃姓男疑犯並將其抓獲。經初審，黃男有對其在網絡上多次辱駡、侮辱、騷擾他人的違法事實供認不諱，被處於治安拘留10日的處罰。

拘留期滿後繼續騷擾 稱靠罵人緩解抑鬱

讓賈女士意想不到的是，黃男拘留期滿後，竟繼續向她發送騷擾訊息，告訴賈女士他有抑鬱症，平時靠在網上謾罵來緩解症狀。

真正讓她感到恐懼的是，黃男稱需要與賈女士有肢體接觸，他的抑鬱症才會好轉。他還把自己此前與其他抑鬱症網友相約自殺的短訊發給賈女士，並稱如果賈女士不滿足他的意願，他就自殺，還要讓輿論都來譴責她「不讓我抱她（賈女士的女兒）一下」。

賈女士擔心黃男真的發生意外，便再次向深圳警方反映情況。深圳警方回應指，目前警方已再次對黃某進行口頭警告，若他後續有其他行為，可根據情節的惡劣程度再次進行處罰。

（成都商報）