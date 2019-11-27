【高以翔逝世】要藝人挑戰攀70米高樓　粉絲哭求明星「別再錄了」

台灣男星高以翔今日（27日）凌晨在內地拍攝浙江衛視綜藝節目《追我吧》期間跌倒昏迷，送院後搶救無效，終年35歲。不少網民將高以翔猝死的責任，歸咎於浙江衛視節目組選擇在深夜錄影節目，且運動強度過高。 浙江衛視成為眾矢之的後，已遭到全網聲討要求停播，也有不少粉絲到參加《追我吧》節目的明星微博下留言，哭求自己的偶像立刻退出錄製。

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不少人看到《追我吧》節目片段後直呼「恐怖」和「不合理」，不但要未接受過專業訓練的藝人高空速降、在不穩定的梅花樁上行走，更要用繩徒手爬70米高樓、飛簷走壁，非常考驗體力，過往已經出現過藝人在節目中累到缺氧、嘔吐的情況。就連接受過魔鬼訓練的奧運選手——拳皇鄒市明和體操冠軍李小鵬都跑到「跪低」。

「別錄了」成為微博熱搜。（微博截圖）

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高以翔猝死事件發生後，「追我吧節目難度和強度」、「別錄了」等相關話題今日下午也登上微博熱搜榜。粉絲們也紛紛湧入各個明星的微博，希望他們別再參加這個節目的錄製，並配以多個表達「傷心」和「哭泣」的表情：

「咱趕緊退了吧！這種節目它真的不配在讓藝人去錄製，去付出辛苦，不不關心藝人的生命」 「別錄了好不好，我只希望你健康快樂，兩個寶貝都乖乖的回家。」 「你一定要注意休息！危險的，傷害身體的活動和節目不要接！」 「輸贏不重要，身體健康最重要，錄製過程要量力而行，覺得難受了我們就放棄，不要想著說不定撐一下就過去了，你難受我們也會跟著難受。」

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（綜合報道）