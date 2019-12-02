台司法認定九二共識不等於一國兩制　韓國瑜：「芒果乾」是假的

國民黨2020年台灣總統大選參選人韓國瑜今年3月曾訪港、澳、深、廈等地，並會見香港中聯辦主任王志民、國台辦主任劉結一。由於韓國瑜在過程中表態支持「九二共識」，遭陳水扁之子陳致中等人指控默認「一國兩制」，涉犯台灣《刑法》外患罪。 但台灣檢方認為，「九二共識」與「一國兩制」屬不同概念，難以此推論韓國瑜支持「一國兩制」，全案查無不法簽結。對此，韓國瑜在1日（周日）表示，檢方的判斷證明了民進黨將「九二共識」等同於「一國兩制」的「芒果乾」（「亡國感」諧音）是假的，「今日香港，明日台灣」絕對不可能發生。

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陳致中與多位民進黨籍高雄市議員在3月27日韓國瑜結束訪陸行程的前一天，向高雄在地檢察機關控訴韓國瑜涉嫌違反台灣《刑法》104條外患罪，「通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國」。當時陳致中表示，中聯辦是北京派駐在香港，並實質統治香港的單位，政治基礎上就是一國兩制，當韓國瑜走進中聯辦的那一刻就等於默認並接受一國兩制，讓台灣成為中國的一部分。此外，韓國瑜見劉結一時表態支持九二共識，也等同實質接受一國兩制。

韓國瑜今年3月會見香港中聯辦主任王志民。（中聯辦網頁）

不過，檢方調查後認為，九二共識僅表明「一個中國，各自表述」，與大陸方面所謂的一國兩制是不同概念，難以藉着韓國瑜支持九二共識，就推論韓國瑜接受一國兩制。何況中聯辦、國台辦並非施行「一國兩制」的核心單位，加上韓國瑜的身分僅是高雄市長，應無法與對岸官員通謀主權。最後檢方查無韓國瑜不法意圖，將全案簽結。

針對檢方無不法的結果，韓國瑜12月1日在Facebook上表示，這不只證明自己沒有支持「一國兩制」，也進一步認證實了民進黨一再混淆「九二共識」就是「一國兩制」的「芒果乾」是假的。韓國瑜說，反對「一國兩制」不是民進黨的專利，「中華民國是擁有主權的國家」，在堅持自由民主的主軸下，「今日香港，明日台灣」是絕對不可能發生的。

韓國瑜提到，自己一直本着初心，希望讓貨出得去，人進得來，如今高雄農產品出口額已達到過去兩年的三倍，未來也希望全台灣都能夠貨出去、人進來。韓國瑜的貼文也意有所指地標記「聰明的政府幫人民找出路」，「愚蠢的政客發芒果乾恐嚇人民」。