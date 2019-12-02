【觀察】台灣大選一張選票兩樣情　不等值的學生與台商投票權

台灣2020總統大選投票日將至，競選大位的兩黨動作不斷，試圖鞏固自身票源。然而，擁有執政優勢的民進黨顯然更勝數籌，教育部已四度發文給各大學院校，以「確保學生投票權」為由，要求寒假提前放；也傳出台鐵「開後門」提供大學生返鄉投票專列。

另一方面，在大陸學習、工作、經商的台人，卻面臨台民航局拒絕延長春節加班機執行時間，致使便宜返鄉機票落空的可能，投票慾望大減。同為擁有投票權的台人，民進黨政府對於首投族青年是大開方便之門，對於在陸台人卻處處設卡，其選舉精算能力之強，台灣政壇「無黨能出其右」。

018年春節，民進黨政府曾拒絕兩家陸籍航空的加班機申請，引起兩岸口水戰。夾在兩岸中間的在陸台人，屢屢成為焦點。（資料圖片）

據了解，台灣中選會於當地時間3月19日拍板定案，確定大選投票日於2020年1月11日。台灣教育部3月即發函籲請各校調整行事曆提早開學，將期末考向前挪，以確保在1月10日之前放寒假，以保障學生投票權益。

事實上，在歷次大選，台教育部雖然都有過類似提醒大學提早安排期末考，不過，像今年如此「密集」提醒，相當罕見。3月發函後，4月、7月也都有再發函，但少數學校到現在都未調整，11月再發函一次給尚未調整的學校。

同時，台大、台師大、台科大等三校學生會11月底發起返鄉列車，包下台鐵東西幹線各一班復興號，預定明（2020）年1月10日載900人返鄉投票。但問題是，台鐵早就公告，明（2020）年1月10日起4天不受理專列申請，卻對學生會「開後門」，因而遭質疑有政治考慮及特權介入。

另一方面，11月12日，大陸方面公告稱，台灣民航主管機關「明確拒絕」延長明（2020）年兩岸春節加班機執行時間，雖然後者回應稱「與事實不符」，仍在溝通。卻語帶玄機指「在陸客來台大量縮減情形下，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用」。

這使得大陸台企聯此前協調兩岸12家航空公司，於春節前兩週推出優惠返台機票的努力「泡湯」。選後過12天就是農曆除夕，春節加班機實際上肩負疏運返台投票的功能，拒絕延長春節加班機時間，等於變相減少機位，增加在陸台人返台投票的成本與障礙。

對此，有台商接受香港01訪問時表示，蔡英文政府稱陸客減少，正常機位充足，這是掩耳盜鈴的說法。陸客減少，航空公司怎麼可能維持空航班運行，大多都刪減合併航班。另一方面，如果沒有加班機「以量制價」，航空公司根本不可能降價，對於在大陸學習、工作的台灣人來說，很多會因為票價昂貴而選擇放棄返台投票。

台商語帶不滿表示，面對年輕首投族，教育部三催四請讓大學提早放寒假；對於便利、優惠在陸台人的加班機，民航局卻又「東卡西卡」，學生的投票權要保障，那在陸台人的投票權就不需要保障嗎？「民進黨實在太會算計了」。

面對「開後門」提供返鄉投票專列給大學生，台鐵解釋，考慮大學生有公民參與精神，不少人更是第一次參與投票，加上確實有返鄉交通需求，所以才同意受理。(中央社)

據悉，台灣《商業周刊》近日曾針對118萬總統大選首投族進行抽樣調查，其中在重要政治議題方面，最受首投族支持的政黨是民進黨；身份認同上，認同自己是台灣人的有83.1%、中國人只有1.1%，兩者皆是為11.5%。蔡英文在年輕選票的優勢明顯。

或許在民進黨看來，青年族群，尤其是首投族，是其天然的票倉，應盡全力支持，而在陸台人群體能有一兩成支持就要偷笑，能夠「合法合理」降低其投票率，才有利蔡英文連任。然而，在一人一票選總統的民主台灣，執政黨運用國家機器差別對待選民的投票權，到底是在「保護」抑或「毀壞」台灣的民主自由制度呢？