【2020台灣大選】評立法院選後生態　郭台銘柯文哲分歧大隔空交鋒

近日，台北市長柯文哲評鴻海創辦人郭台銘得意的「0到6歲國家養」政見是一個口號，引來郭台銘於昨天（1日）稱柯「不了解經營的概念」，雙方先後針對「台獨」爭議、對於2020年立法院佈局與政策想法隔空交鋒，引來記者對雙方關係虛實的詢問。 對此，柯文哲今天（2日）接受傳媒聯訪時重申，兩人意見分歧很正常，畢竟彼此個性都很強烈，「意見會完全一樣才是怪事情」。

2020年台灣選舉，戰鼓雷動的不僅有總統大選，立法院選舉也因新創的台灣民眾黨，陷入兩大黨、多個小黨競逐的詭譎景況。各黨各人基於不同的政治考量，近來紛紛就新一屆的立法院生態，提出自己的見解。例如郭台銘近日倡言選後的立法院應為「兩大黨兩小黨」格局為佳，認為政治不應只讓一黨獨大，也不能兩黨平衡，而兩大一小又會讓關鍵少數的小黨拿翹，故「兩大兩小就是最好立法院的生態」。郭台銘此話一出，除了被視為是「腳踏」親民黨、台灣民眾黨這「兩條船」外，柯文哲也直接反映不同立場，認為「三黨不過半」才是歷史轉折的重要關鍵。

台北市長柯文哲出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式。（台北市政府提供）

針對郭台銘「兩大黨兩小黨」的言論，柯文哲認為，既然郭台銘在親民黨、民眾黨都有候選人，在國民黨方面又有重點支持的區域立委，因此「以他（郭台銘）的立場，他講得都對」，而這也是他個人政治思維的改變，「超越藍綠、也不是將藍綠消滅，只是讓藍綠在這社會可以和諧生存」。柯文哲指出，「硬是將敵人幹掉成本太高，這社會如果不能用共榮的精神（共處），只是讓這社會更加混亂 」。

面對外界頻以郭柯兩人屢傳意見不同調為新聞焦點，柯文哲回應指稱，合作不見得要兩人意見完全一樣，「我們兩個人意見不一樣，但是還是可以合作」，這將隨着時間成為「台灣政治新思維」，因為兩人只針對彼此能合作的項目進行合作，「不能合作的項目就各幹各的」，而這有別於藍綠過往「只要同一黨的，不管你幹什麼壞事情都要cover（掩護）你，只要你跟我不同黨，你做什麼好事情，我都要反對你」。

隨後記者再進一步詢問郭柯兩人還有什麼部份可以合作？柯文哲表示，至少兩人均一致追求「國家效率，國家治理」，更打趣的說，「還有我們有共同支持的李縉穎」（無黨籍、「郭家軍」 新北市第10選舉區立法委員參選人）。