呼籲接民調電話都答「唯一支持蔡英文」　韓國瑜兵出險招？

國民黨總統候選人韓國瑜11月29日在臉書facebook寫道：「2020總統大選—是台灣選舉史上最荒謬的一次。……我認為現在很多有心人士和特定機構企圖利用假民調來迷惑人心，打擊韓國瑜支持者的信心。……因此我要呼籲所有支持韓國瑜的好朋友們，從今天起，接到任何民調電話，大家一律「拒絕回答」，就讓假民調單位測不到真的民意。」

不過，後來韓國瑜又「創意式」地提出「唯一支持蔡英文」的想法。他在facebook寫道：「麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說 『唯一支持蔡英文』，我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」

而是否有人會依照韓國瑜的「指示」去做呢? 或許只有所謂的「鋼鐵韓粉」會，而韓國瑜的這個「提議」會不會對2020總統大選產生影響呢?

韓國瑜的選情被外界評估不樂觀。圖為韓國瑜於2019年11月18日前往中選會登記。（洪嘉徽／多維新聞）

11月29日資深媒體人黃暐瀚認為這是韓國瑜的「大招」，就是無視民調，一次定勝負。

而韓國瑜的做法有以下幾個優點。首先，這樣做之後似乎就不用再擔心民調落後的問題，因為一方面支持者在韓國瑜的呼籲下「唯一支持蔡英文」將使得「民調失真」，但另一方面其實也是顯示韓國瑜陣營已經決意「無視」民調。而主要的原因在於台灣在2個月內的民調都顯示韓國瑜已經輸給蔡英文，而且落後的幅度還有拉大的局面。

再者，韓國瑜批評「假民調」的做法應對選情有幫助。不管國民黨的選情是否真的落後，但以「假民調」來「甩鍋」民調落後的局面，顯然對於韓國瑜的支持者來說，能在一定程度上相信韓國瑜還有獲勝的機會，因此對韓國瑜來說，這個做法還能保有最大限度的得票數。

此外，倘若「假民調」的確真的存在，韓國瑜的做法可以說是預先買了「保險」，以免選戰後期因人為操控，使得韓國瑜產生「民調崩盤」的情況，連帶打擊到國民黨立法委員的選情。

因此，可以說，韓國瑜的做法企圖讓民調和選舉脱勾，可謂是一種新嘗試，但的確也存在一些變數。

韓國瑜這樣做的缺點，在選戰後期泛藍陣營操作「棄保效應」時，他將可能受到嚴重衝擊，即泛藍選民會依照民調的情況而決定將選票轉投給親民黨宋楚瑜。一旦韓國瑜的支持者都轉向支持蔡英文，那麼便可能產生宋楚瑜的民調超過韓國瑜的局面，引發「棄韓保宋」的可能性。不過，從另一個角度來說，假如韓國瑜的做法真的奏效，那麼支持者可能會認為韓國瑜民調落後宋楚瑜的局面是假象，因此仍然不會發生「棄保效應」。但這兩者可能性的確都存在。

換句話說，即便韓國瑜呼籲選民「唯一支持蔡英文」，但選民看待後續的民調的態度跟想法，並不一定能盡如韓國瑜所願。此外，韓國瑜也無法阻止民調中心繼續做民調，如果韓國瑜的民調不斷向下修正，那麼會否衝擊到國民黨的士氣也是無知數，因此這個做法的確可能產生「雙面刃」的效果。

但平心而論，對於選情一直落後蔡英文的韓國瑜來說，已經處於「背水一戰」的局面，而將民調和選舉脱勾的嘗試，對韓國瑜來說或許更是「利大於弊」。韓國瑜能否成功「夜襲」，距離台灣大選剩下一個多月，答案就會揭曉。