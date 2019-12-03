2020選情轉捩點？　台駐日官員自殺案大反轉　檢方揭綠營網軍作祟

去年日本關西機場颱風期間關閉，台灣有網民指責台駐大阪辦事處無法有效協助台旅客疏散，結果大阪辦事處處長蘇啟誠因壓力過大而自殺，有國民黨議員向台北市刑事警察大隊告發涉事網民。 台北地檢署周一（2日）公布偵查結果指出，外號「卡神」的民進黨員楊蕙如涉嫌透過聊天軟件LINE群組指揮網絡水軍，在PTT討論區發文直指大阪辦事處應為風災負責，並痛批大阪辦事處是「黨國餘孽」。 偵查結果引發台灣輿論震動，楊蕙如被指間接導致蘇啟誠自殺，加上民進黨此前曾炒作「兇手是中國假新聞」，如今劇情翻轉，外界認為，在2020大選前40天的敏感時刻，此事或成為拖累民進黨選情的關鍵因素。

日本風災期間，有上千名台灣旅客一度在關西機場滯留。（網上圖片）

事緣2018年9月日本關西機場因受燕子颱風侵襲而關閉，上千名台灣旅客受困。有網民在討論區PTT上指台灣旅客靠大陸駐日使館脱困，指責台灣駐外人員態度不佳，當時駐日代表謝長廷一度成為眾矢之的。但謝長廷就拒絕道歉，稱大陸派車是「假新聞」，又辯稱「大阪不歸我管」、「大阪東京相距500公里」。許多民進黨內人士也極力替謝長廷推卸責任，歸咎大阪辦事處處長。最終，蘇啟誠因不堪多方壓力選擇輕生。

民進黨藉機修法打擊「假消息」

事發後，民進黨台北市長候選人姚文智呼籲國民黨「不要再在傷口上灑鹽，不要再繼續作政治操作」，強調事件「很清楚是源自中國的假新聞，傳布謠言後造成民粹與霸凌，並夾雜著中國國族主義以及統戰陰謀。」

相關說法一度甚囂塵上，翌年3月日本NHK亦播出專題節目〈失控的假新聞：駐日外交官輕生帶給我們的教訓〉，將蘇啟誠自殺一事與「假新聞」連結。民進黨也以此事為契機，修法加強打擊假消息，草案獲立法院三讀通過。

台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺身亡，一度被指與「中國假新聞」有關。（Facebook）

楊蕙如指揮水軍發帖 每人月領萬元台幣

直至周一（2日），台北市刑警大隊公布，查出2008年曾任職謝長廷競選團隊的楊蕙如及其友人蔡福明涉案，地檢署依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴楊、蔡兩人。

檢方指出，2019年9月關西機場事件發生後，蔡男在PTT上以「大阪空港疏散事件相關資訊」發文痛罵駐大阪代表處「爛到該死的地步」 、「講難聽一點叫作黨國餘孽」。後來楊蕙如透過LINE群組指揮下線，增加留言提高文章能見度，同時透過蔡男等人，發放給水軍每人每月新台幣1萬元（約合2566港元）薪水。

民進黨回應偵查結果 再強調「境外不實訊息」

對於偵查結果引發轟動，民進黨發言人陳建名回應指，蘇啟誠輕生相關事件，外交部已經有詳盡調查與說明，「而事件主因，包括大量來自境外的不實訊息，在未查證下被推播，造成輿論誤解」，讓外交工作者飽受不公平攻擊與羞辱，這樣的錯誤與不幸的教訓應該被記取。

台灣有評論指出，如今爆出綠營網軍首領操縱水軍，帶風向替駐日代表謝長廷辯駁，或成為韓國瑜及國民黨反攻翻轉選情的一大契機，政治效應不亞於去年九合一大選的「東廠」事件。文章認為，當民進黨先前面對王立強「共諜」案時，在未有進一步明確事證及細節下，就大肆宣稱「中共介選」、「紅色滲透」，還將《反滲透法》逕付二讀，以同樣標準面對楊蕙如一事，民進黨又該如何自圓其說？