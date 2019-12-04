邀美軍明年組團來台作戰力評估　台國防部：美同意分攤經費

台灣國防部近日表示，為落實台軍整體防衛構想，台灣規劃以軍購合約模式，邀請美方專家團隊來台，盼藉美軍實務經驗，提供台灣建軍備戰參考。 對於有立法委員質疑這項專案台方要花費1525萬元（新台幣，下同），國防部回應指，費用在立法院核定的預算額度內執行，且美方已同意並分攤部份經費。

台灣明年起將邀請美軍專家來台評估戰力。圖為美軍實訓場景。（資料圖片）

據台媒《聯合新聞網》報道，2020年起，台灣將首度邀請美方派遣美國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估台灣濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。

台灣國防部表示，此案屬於「軍購案」，主要是在美方協助下，台美雙方共同組成專案團隊，共同評估台灣的聯合防衛需求，並提出改善台灣防衛計劃的建議；此案是台美間非常重要的軍事合作項目，能夠持續深化雙邊安全的夥伴關係，亦是《台灣旅行法》的具體實踐。

美關切建軍理念差異 介入戰力部署

報道指，由於美軍近年與台方認知建軍理念不同，對台灣後備戰力、採購新型戰車決策曾表達高度關切，甚至批評，對台灣現階段積極推動灘岸決勝，積極部署岸置火力表達疑慮。原先決策由中科院自力研發的增程火箭，就在美方干涉下改採購美方海馬斯火箭系統。台灣國防部表示，此次新增此案，自編經費「軍購」美國防部派員訪台，希望藉此平台與美國國防部對話，讓美軍了解台方建軍需求，達成戰略溝通目標。

台軍每年漢光演習都安排美軍觀摩團抵台。圖為漢光演習現場。（資料圖片）

另投經費遭質疑 國防部：預算內

據悉，台軍每年漢光演習都會安排美軍觀摩團抵台，進駐台北一星期，在翻譯人員陪同下深入各參演機關驗證兵棋推演作戰參數，各軍種也各自與美軍有交流管道，由美軍為軍種建軍進行提供經驗評估。2020年度美軍觀摩團到台觀摩交流的評估作業，編列2500萬元，如今國防部新增此案，另投經費建立美軍高層評估團隊來台15日，遭批「由台方出資，和美國當朋友卻老是由台灣單方面出錢」。

針對相關質疑，台灣國防部周一（2日）晚間發布新聞稿，表示此案由國防部編列預算支應，於立院核定的預算額度內執行，經費不限美方人員來台開會的費用，包括撰寫報告及專業諮詢等，美方已同意並分攤部份經費。國防部強調，此案為台美軍事交流合作計劃，有助於鞏固及深化雙方安全夥伴關係，進一步確保區域內和平穩定。

（綜合報道）