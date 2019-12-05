【2020大選‧觀察】「背水一戰」的韓國瑜是不是「裝睡的人」？

綜觀台灣近期的各家總統大選民調，蔡英文的領先幅度從14%到32%不等。前者是親藍的ETtoday在2019年11月27日做的民調，蔡英文的支持度是44%，而韓國瑜是30%。後者是親綠的蘋果日報在12月2日做的民調，蔡英文的支持度高達51%，而韓國瑜則是跌破2成，僅有19%。

國民黨總統候選人韓國瑜在2019年11月29日在Facebook呼籲支持者在民調中「唯一支持蔡英文」。他寫道：「麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說 『唯一支持蔡英文』，我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」

韓國瑜指控坊間充斥「假民調」，因此大力呼籲選民「抵制」，而無視民調的韓國瑜在未來將如何打這場選場也是外界的關注點。韓國瑜認為落後的局面是「假民調」，那是否代表韓國瑜認為他仍然有勝算呢？

韓國瑜陣營在近日透過中時等傳媒發聲，表示內部民調顯示韓國瑜僅落後蔡英文5%至6%，落後的幅度並不如坊間民調所示。不過，根據台灣民調專家表示，通常內部民調都不會公開，因為處於領先會怕選舉團隊鬆懈，落後則需要再加把勁，因此公開反而容易造成反效果。因此究竟韓國瑜的選情如何，或許已經變成「難解之謎」。

而對落後的韓國瑜來說，「無視民調」的做法或有激勵士氣的作用，不過，也有人認為，假如完全忽視民調，那麼等於「摸黑走夜路」，其實十分危險。

對韓國瑜來說，是否真的能做到完全無視民調呢? 如果深入分析，或許能得出韓國瑜的提議只是一個政治語言，目的還是為了鞏固支持者的基本盤。

韓國瑜或許打算已經「背水一戰」，因此不管民調如何都要全力以赴，但缺少民調的參考也會影響選前的策略調整，尤其必須把握不同年齡層和不同政治立場的民調，因此雖然韓國瑜無視坊間民調的結果，但他的選戰團隊仍然必須去做內部民調，以供選戰參考。

倘若韓國瑜能真正做到「無視民調」，顯然就像一個「裝睡」的人，怎樣都叫不醒，直到2020總統大選結果真正揭曉的那一天到來。